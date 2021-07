Hugo Pérez: "Hemos dado pasos importantes en esta Copa Oro"

Para el técnico Hugo Pérez la derrota duele. El equipo estuvo cerca de la remontada que al final no se dio y ahora se tienen que sacar las cosas positivas de una Copa Oro en la que El Salvador mostró otra cara tras poco más de dos meses en el cargo.

El técnico fue enfático en los errores que se cometieron y hay que mejorar en el tema de la concentración, que ante Catar se pagaron caro porque el rival no perdonó.

"No podemos esperar al segundo tiempo para mejorar cuando ya vamos a bajo. Con un equipo como ellos te cuesta pero las reacción fue positiva", dijo el estratega nacional. Eso sí, consideró que hubo algunas dudas en algunas decisiones arbitrales. "No sé si en el 3-3 es fuera de lugar y si hay un penal, puede que me equivoque, pero no tenemos excusa."

Pero la selección se va contenta y el DT felicitó a sus jugadores tras el esfuerzo en el campo que estuvo a poco de encontrar el empate en el marcador. "Me voy con alegría en el sentido que los jugadores se comportaron de una manera correcta. Hemos dado pasos importantes en esta Copa Oro pero los errores se pagan caro. Hay que aprender".

reiteró que "el partido es de 90 minutos y cuando entras a un partido no hay presión pero si hay que estar atentos y enfocados y lamentablemente otra vez nos pasan factura los primeros 15 minutos".

Hugo Pérez sabe que hay cosas que todavía se pueden cambiar y el tiempo está de su lado. "Perdimos el partido en los primeros 10 minutos del encuentro", concluyó el técnico salvadoreño. La selección ahora comienza a pensar en la octagonal.