Hugo Pérez: "Hay una luz al final del túnel; podemos mejorar"

La selección de El Salvador cayó por la mínima pero las conclusiones van más allá del resultado. El técnico Hugo Pérez valoró el partido de los suyos y consideró que tras la demostración táctica de sus jugadores, hay una luz al final del túnel pero todavía mucho por mejorar.

El Salvador durante el partido ante Mexico en el estadio Cotton Bowl de Dallas. Foto: Alvaro López, El Gráfico

La azul y blanco fue mejor en la segunda parte. Se cometieron errores pero el equipo supo responder pese a irse abajo en el marcador e incluso estuvo cerca del empate sobre el final. Para el técnico salvadoreño, todavía hay un amplio margen de mejora.

"Supimos aprovechar y tener más paciencia. Tuvimos oportunidades pero no me voy satisfecho porque perdimos; es un paso pero nos falta mucho para competirle a México", dijo el DT en el arranque de la conferencia de prensa.

#CopaOroES | @hugoperez_07 : "A ellos les di el mensaje que yo me he dado por muchos años. El primer tiempo no me gustó porque no es el fútbol que hemos practicado. Tuvimos paciencia y determinación". pic.twitter.com/FgtRS4v6L0 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 19, 2021

Hizo su valoración pero consideró que no hay nada que festejar: "No voy a hacer fiesta. Necesitamos mucho trabajo; tenemos que ser mejores en el primer tiempo pero me voy con la reacción que tuvimos".

Para Pérez, hubo muchas cosas positivas también. "Tengo satisfacción porque hay una luz al final del túnel. Vamos paso a paso y podemos mejorar".

Fue claro: "Soy afortunado por los jugadores que tenemos. Estamos cambiando la idea y la determinación después de tantos años. Después de estar en el fondo, los jugadores se han levantado. Vamos paso a paso".

"El primer tiempo no me gustó porque no es el fútbol que hemos practicado. Tuvimos paciencia y determinación", concluyó el técnico salvadoreño, que ahora se prepara para los cuartos de final que serán en Arizona, el fin de semana próximo ante un rival todavía por definir.