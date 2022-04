Hugo Pérez: "Hay que respetar a todos en el grupo"

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, se mostró cauto sobre el grupo en que fue enclavado El Salvador en la segunda edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF celebrado la tarde del pasado lunes en Miami, Florida, donde deberá enfrentar al vigente campeón del torneo, los Estados Unidos y a la isla caribeña de Granada por el grupo D de la Liga A de dicho torneo y donde la Azul debutará en la liga máxima de la competencia regional tras lograr su ascendo en el torneo anterior.

Pérez dijo no sentirse sorprendido por el grupo en el que fue colocado su plantel y descartó de entrada que El Salvador haya salido favorecido con el rival caribeño que le tocará enfrentar a partir de junio próximo.

“Hay que tener cuidado, para mí, Granada luchará por hacer bien las cosas tal como queremos hacerlo nosotros, hay que respetar a todos, los grupos están parejos, ninguno es fácil, nos tocará jugar de nuevo con la selección que irá al Mundial y que es el campeón actual de esta Liga de Naciones”, recordó el técnico capitalino quien adelantó que su ciclo de trabajo para afrontar la Liga de Naciones comenzará hasta dentro de un mes.

“Lo más importante de todo esto es saber el tiempo que tendremos para prepararnos bien para competir, eso depende mucho de cosas que hay que evaluar ya que la liga nacional finalizará el 29 de mayo su torneo y espero en verdad que debutemos mejor en la segunda jornada de la fase de grupos ya que por ahora no se sabe en qué fecha de esa ventana FIFA jugaremos por el tema de los juegos de las repesca para asistir al Mundial”, señaló el estratega nacional en alusión en que la CONCACAF aún no anuncia las fechas en que se jugará la ventana doble de junio ni el calendario de partidos de la fase de grupos donde Costa Rica debe participar.

Pérez adelantó que los dos amistosos que deberá disputar entre el 24 de abril y el 1 de mayo no entra dentro de su plan de preparación para encarar la Liga de Naciones, pero que eso no significa que no afrontará los partidos ante Guatemala en San José, California y contra Panamá en la ciudad de Cary en Carolina del Norte con la responsabilidad que amerita.

"Estos partidos amistosos son importantes y los afrontaremos con la misma responsabilidad que mostramos en las eliminatorias mundialistas. Debo esperar los resultados de las pláticas entre la FESFUT y la liga mayor para el préstamo de los jugadores ya que deseo convocar para el 17 de abril, pero entiendo que ellos tienen fecha de liga para ese día. Nuestra intención es trabajar con los jugadores una semana antes de viajar a California para enfrentar a Guatemala", destacó el timonel de la azul.

#CNL | Así quedaron los grupos en la Liga A. El Salvador deberá enfrentarse a Granada y a Estados Unidos. pic.twitter.com/kg9Ymb4JPP — EL GRÁFICO (@elgraficionado) April 4, 2022

LOGÍSTICA

Hugo Pérez reconoció que para afrontar la Liga de Naciones debe tener un tiempo prudente para alistar a los jugadores convocados y ha decidido iniciar dicha preparación posterior al amistoso ante Panamá, especialmente con los que juegan en la liga local ya que los que compiten fuera de El Salvador los puede tener 72 horas antes del inicio del torneo.

“Me interesa que los jugadores nacionales lleguen bien preparados después del 29 de mayo, trabajaremos gradualmente con los jugadores que queden fuera de la fase regular y después con los que queden fuera de los cuartos de final, luego los que jueguen las semifinales ya que a los jugadores de la final no lo podríamos utilizar hasta que finalice el torneo”, recalcó.

Finalmente, el seleccionador nacional espera que las pláticas que sostendrá la FESFUT con la primera división sean productivas a fin de iniciar las próximas dos fases de trabajo de la selección nacional durante este mes y en mayo.

"Por el momento confío en que las pláticas con la liga mayor resulten positivas en el tema del préstamo de los jugadores que convocaré. Siempre he tenido el apoyo de ellos y ahora que sabemos contra quien nos enfrentaremos en la Liga de Naciones, que tiene también dos boletos directos en nuestro grupo para la próxima Copa Oro el tiempo de preparación deberá iniciar acorde a lo que hemos planificado", acotó.