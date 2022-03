Hugo Pérez: "Hay jugadores que no continuarán en la selección"

El técnico salvadoreño Hugo Pérez confirmó tras el partido ante México en el cierre de la octagonal que el proceso de selecciones continúa y varios jugadores de manera oficial cierran su ciclo en la azul y blanco.

Pérez no dio nombres pero sin confirmó que comienza un nuevo proceso y estarán fuera jugadores que no dieron el ancho a los que "yo personalmente llamaré para darles las gracias y decirles que no los convocaré".

Primero fue autocrítico: "Tal vez me equivoqué en probar jugadores, tal vez me equivoqué en pensar que algunos jugadores me iban a dar más. Ya tengo una idea de quienes van a estar y quienes ya no".

"Algunos no van a continuar. Necesitamos una renovación y los que han vivido este proceso, con mucha edad o no, se hace un análisis. Para ir a un Mundial necesitás a tipos que sean consistentes", dijo.

Pero además comentó que "si los jugadores de El Salvador no salen a jugar fuera o no se preparan, no estarán en selección. Esa no es una responsabilidad del club, no es excusa para que un jugador no se cuide, no se entrene y no coma bien.Eso se acabó mientras yo esté".

Dijo que los jugadores ya están sabedores de estas nuevas condiciones. "Los que vengan tienen que hacerlo bien y no estar pasados de peso. Todas esas cosas te van pasando".

A la pregunta si fue este el último partido de varios jugadores, Hugo Pérez concluyó: "Hay jugadores que probablemente no continuarán y yo se los dije porque no me ando escondiendo, les dije que les agradecía a todos por lo que hemos hecho pero la vida sigue. A los que no voy a llamar, yo les hablaré por teléfono y si tenemos que darles un partido de despedida, se los damos".