Hugo Pérez: "Hay cosas que me perturban"

La selección de El Salvador obtuvo su primer triunfo en la octagonal, y en casa, tras vencer por la mínima a Panamá. A pesar ello, el técnico de la selección nacional, Hugo Pérez, se mostró triste luego del encuentro.

Si bien, en conferencia de prensa comentó que se sentía contento por el trabajo hecho por sus jugadores, también señaló que "están luchando contra muchas cosas".

El timonel platicó con EL GRÁFICO TV y dejó a la incógnita la causa de su tristeza.

"Estoy triste por un lado porque hay cosas aquí que no entiendo, y si las entiendo no las comparto porque supuestamente somos un país que necesitamos algo especial, necesitamos una alegría, estar juntos y a veces no lo veo así. No voy a entrar en detalles pero ahorita es tiempo de felicitar a los jugadores, hoy (ayer) les dije después del partido que el carácter que mostraron es el que quisiera que mostrarán en los próximos 10 partidos que nos quedan", indicó el estratega.

El entrenador reiteró que no puede entrar en detalles sobre la situación que lo llevó a tener esos sentimientos encontrados porque no es el momento adecuado.

"No voy a entrar en detalles ahorita pero es cierto lo que acabo de decir, porque hay cosas que me perturban, que no me gustan y yo siempre voy a decir la verdad, pero ahorita no es el tiempo; estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y primero Dios mañana (hoy) viajamos a Costa Rica, tenemos un compromiso serio, los ticos son una selección muy buena también", concluyó .