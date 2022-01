Hugo Pérez: “Vamos a seguir luchando”

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez habló en conferencia de prensa previo al duelo de su equipo frente a su similar de Honduras, duelo de eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

Para el estratega, el partido no será fácil, a pesar que los hondureños aún no han ganado en la octagonal.

“Cuando un jugador juega para su país, no importa en la posición que esté, quiere hacer lo mejor para su país, no esperamos menos porque Honduras no haya ganado todavía. Va a ser un partido difícil, espero que sea un partido abierto de parte de los dos. Ni ellos ni nosotros tenemos nada que perder. Para el fútbol espero que sea abierto”, expresó.

Pérez señaló que la selección salvadoreña saldrá a buscar la victoria, y que mientras tengan posibilidades matemáticas, seguirán peleando por obtener un boleto a Catar.

“Hasta que no me digan a mí que matemáticamente estamos fuera no voy a pensar así. Lo que pasa es que Honduras y nosotros estamos en una situación en la que tendríamos que ganar todos los partidos para tener una oportunidad; no es imposible, pero dadas las circunstancias, como se ha venido manejando la octagonal y los equipos que están arriba es un poco difícil. De parte de nosotros, hasta que no estemos fuera matemáticamente vamos a seguir luchando”, indicó.

El entrenador espera romper este domingo la racha negativa del combinado cuscatleco en tierras catrachas, puesto a que nunca ha ganado un partido ante Honduras en condición de visitante.

“Creo que sí (sobre romper la racha). Yo creo que cada periodo en el que tienes un periodo negativo de no ganar en un país, siempre se llega el día que se tiene que concretar, esperamos que mañana sea para nosotros, en el fútbol no hay nada escrito. Nosotros necesitamos ganar, empatar no nos sirve de mucho, ni a ellos, ni a nosotros”, declaró.

Sobre su proceso como entrenador de la Azul, Pérez indicó que si bien, han dado pasos importantes, aún deben seguir trabajando para tener mejores resultados en el futuro.

“En general lo que hemos estado sembrado ha sido importante, pero no podemos olvidar que tenemos 40 años de no ir al mundial, para ir a uno no podés pensar que podemos hacerlo en ocho meses. Nos metimos a la octagonal con el deseo de hacerlo, pero cuando te vas enfrentando a los equipos que están arriba de ti, se vuelve más difícil y nos damos cuenta a dónde estamos. Hemos dado pasos importantes hacia adelante, pero para nosotros todavía poder tener una fundación de lo que queremos hacer en el futuro, tenemos mucho trabajo por delante. Hemos dado pasos importantes que a nuestros futbolistas les ha venido bien, sobre todo en la forma que queremos o tratamos de jugar”, dijo el míster.