Hugo Pérez: “Había gente en la Federación que le hacía mal al fútbol”

El entrenador de la azul Hugo Pérez, no se guardó nada en el programa “El Guiri Guiri al Aire” dónde mostró su postura con el reciente cambio de mando en la FESFUT y lo que espera de la nueva comisión normalizadora con el programa de la selección mayor.

El estratega explicó los planes que tiene para el proceso 2026 iniciando con el encuentro amistoso ante Perú en Estados Unidos dónde ya sorprendió con la lista preliminar incluyendo a algunos elementos que no habían tenido involucramiento en la azul como Bryan Gil y Michell Mercado.

Pérez también comentó sobre el manejo que tuvo la FESFUT en los últimos meses previo a la crisis administrativa y que cosas sintió que le afectaron directamente a la selección en sus partidos de eliminatoria y Nations League y que es lo que se tiene que cambiar para poder llegar al objetivo de clasificar a un Mundial.

¿Qué ha estado haciendo el profesor desde aquel partido ante Estados Unidos?

Básicamente vino la crisis del fútbol y el parón del funcionamiento de la FESFUT. Tenía un viaje agendado, pero lo suspendí y decidí quedarme para ver si se iba a resolver la situación. Nosotros empezamos a planear el sub17 y la fecha FIFA que viene. También íbamos a evaluar nuestro staff de cara al futuro. Pero más que todo estaba a la expectativa porque era un momento delicado para nuestro fútbol.

Lo notamos un poco cansado con la culminación de la octagonal ¿Sigue un poco extenuado por eso?

Yo hablé con la normalizadora hace unos días y les pregunté si querían que yo siguiera con la selección y me respondieron que “Si”. Después hablamos de quienes van a entrar porque esa es la incógnita de quiénes se quedarán cuando la comisión se vaya. Yo no estaba cansado, sino que desilusionado por las maneras que las cosas se fueron desarrollando. Debía tener un equilibrio en lo que iba a decir, en lo que iba a hablar, pero mi preocupación siempre fue el manejo con los jugadores. Yo dije que si se quedaba Carrillo yo podía seguir trabajando, pero él tenía que ver a las personas que tenía alrededor. Había gente ahí que le hacía mal al fútbol y a la Federación.

¿Está preocupado en este momento?

Si, porque no se que va a pasar después de un año, pero tengo que concentrarme este año en empezar y hacer mi trabajo lo mejor posible y convencer a los jugadores que el proyecto 2026 tendrá personas que los tratarán de la manera correcta. Yo creo que el presidente Humberto Sáenz es una persona bastante culta, bastante inteligente y creo que es una de las personas que hace años tuvo que haber estado en la federación para trabajarla como una corporación. Espero que dejen un buen fundamento junto con el resto de las personas que están en la comisión.

¿Cuáles serían las condiciones que debería tener el comité ejecutivo con la selección mayor?

Creo que tiene que ver primero desde el presidente y luego delegar. Tener un departamento en la selección y planificar toda la logística para la selección. No podes vos estar analizando si tengo presupuesto para esto. Tiene que haber un gobierno con personas adecuadas trabajando de esa manera.

¿La lista preliminar hubiese sido distinta si el campeonato no estuviera parado?

Creo que otros jugadores podrían haber sido considerados. Algunos que llamamos no fue solo por el parón sino por estos dos meses que he estado siguiendo bastante la USL y la MLS y Enrico que está en otro club. Estábamos viendo cuántos partidos han jugado. Con el parón de la liga solo Alianza ha estado activo y Águila hace poco. En la lista habrá algunos que no van a viajar.

¿Qué nos puede decir de Bryan Gil?

Hablé con él y le pregunté cómo estaba y si lo habían llamado de Colombia. Yo le dije que lo iba a poner en la lista sin ningún compromiso y para que viera el programa que estamos siguiendo y después veremos que pasa. Esperemos que él pueda incorporarse

¿No le parece que es muy tarde lo de Michell Mercado?

Nunca es tarde para llamarlo. Con Michell es un tema un poco diferente, él ha estado tratando de arreglar su ciudadanía. Hablé con él en estos días, no le prometía que estaría en los próximos cuatro años, pero sí que nos podía ayudar.

¿Qué diferencias podemos esperar de lo que se hizo en la octagonal de cara a los siguientes torneos?

Hemos analizado toda la octagonal para ver que nos faltó para pelear los primeros puestos. Ya tenemos una idea de lo que pasó. Estamos trabajando en el estilo de juego que tienen nuestros jugadores. Yo ya lo dije que este es nuestro proceso y nuestra responsabilidad es tratar de clasificar a El Salvador al Mundial. Con el presidente Sáenz y Pedro Hernández se planteó que se necesita mejorar la comunicación y la cooperación. Yo me reuniré con todas las personas de la primera división para presentarles un plan de trabajo con fechas, torneos oficiales y no oficiales más los amistosos. También hay que ayudar a la liga y ya están conscientes de un partido amistoso en diciembre. Yo no tengo nada contra la primera, pero tenemos que ayudarnos.

¿Se ha hablado algo con relación a las otras selecciones como la Sub17?

Hablé con el presidente Saénz de eso y lo primero que quiere que hagamos es que saquemos este compromiso con la selección y empezar a planear lo de la sub 17. Hemos entrevistado algunas personas para adquirir ese cargo. Queremos una persona bilingüe que tenga la facilidad de viajar a Estados Unidos. Queremos trabajar con la Sub20 también para los juegos Centroamericanos. Puede que sea un asistente de nosotros y remarco sobre la evaluación del staff que tenemos y ver si incorporamos a alguien.

¿Por qué no se hace cargo Gerson Pérez de la Sub 17?

No porque nos dimos cuenta del problema que tuvimos con los partidos cuando estaba la Sub20 y la mayor. A veces él no podía viajar con la mayor y yo no podía verlos. Hay muchos torneos sub17 y sub15 y el encargado de designar a alguien soy yo y hay que darle un poco de libertad a los técnicos. Si yo lo saco a él de la mayor, perdería a alguien muy importante.

¿Ve el parón del fútbol como una posibilidad de comenzar de cero o como una continuidad de lo que ya se hizo?

Las condiciones las necesitamos, hoy que vamos necesitamos a los jugadores siempre y cuando estén a buen nivel. Hemos hablado con los elementos de 30 años o más y si están en buenas condiciones vamos a seguirlos llamando. Tuvimos partidos en la octagonal con el marcador a favor y luego nos caímos, eso lo vamos a mejorar. Vamos a trabajar en lo mental para tomar las decisiones en el campo. Ya con la octagonal, ya tenemos una experiencia compitiendo con las selecciones del área. Somos resultadistas y esa es la realidad y por eso el partido más importante será en dos años con el primer encuentro clasificatorio.

¿Usted cree que es más importante clasificar a un mundial o que nosotros entendamos que se necesita para poder competir?

Creo que las dos cosas deben ir a la par porque en lo deportivo el Mundial es algo que te puede subir en todo aspecto a un país. No hay nada más importante en la carrera de un jugador que estar en una Copa del Mundo. Yo no estoy en contra de las críticas, son muy importantes porque a veces uno se cree que está bien y a veces caes y uno puede analizar las críticas. Yo no estoy de acuerdo en que las críticas se hagan solo en lo que ves en un resultado. Si en dos años, en la eliminatoria estamos sin posibilidades entonces sí mátame porque ya tuve el tiempo de preparación o no tuve los resultados.

¿Usted cree que bastaría con que Diego Henríquez vuelva al puesto de director deportivo?

El problema más grande que tuvo Diego es que él estaba tratando de hacer cosas que no se habían hecho en la federación y eso lo tomaron como protagonismo. Había un choque con ciertas personas que no estaban dispuestas a que él tomara esas responsabilidades. Todo lo que se dijo de Diego, te puedo decir que nada de eso es cierto sobre vender jugadores porque el día que él hubiese hecho eso yo le habría dicho que estaba mal y que no seguía con nosotros. El aporte que tuvo hacia el programa creo que mejoró en cuanto a los patrocinadores y es una persona que ya tiene experiencia.

¿Qué opinión tiene sobre la postura de Erick Acuña, el DT de la femenina con sus últimas declaraciones hacia Diego Henríquez?

Me da tristeza que una persona así se maneje de esa manera. Yo nunca me metí en su trabajo. Primeramente, está equivocado, segundo, como profesional no podes hacer eso ya que las cosas se tienen que decir cara a cara. Yo tuve un problema con él y lo encaré, yo le dije que no me gustaba como trataba a sus jugadoras y lo reporté a la federación. Tuvimos suerte que no nos hayan demandado.