Hugo Pérez: "Fue un empate con sabor a derrota"

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, salió con un sabor a derrota luego de que Estados Unidos lograra rescatar el empate (1-1) en el último minuto del partido en el estadio Cuscatlán.

Pérez fue claro en describir la sensación que le dejó el empate pese a que la selección de El Salvador le jugó de tú a tú a Estados Unidos, vigente campeón de la Liga de Naciones y equipo clasificado al Mundial de Catar 2022.

"Fue un empate con sabor a derrota", dijo Hugo Pérez durante la conferencia de prensa del partido.

El técnico, que dirigió su tercer partido frente a Estados Unidos, se auto culpó porque El Salvador no pudo aguantar el resultado hasta el final. No obstante, resaltó el papel de sus jugadores.

"No fue suficiente y al final fue culpa mía, soy el culpable de no ganar esta noche, pero a mis jugadores los felicito porque hicieron un trabajo estupendo después de ese desastre en Granada, no quería el empate, pero no me puedo quejar porque los jugadores compitieron como yo se los pedí", agregó.

También aseguró irse triste del Cuscatlán por el resultado, asegurando que una victoria ante un rival como Estados Unidos le serviría al crecimiento de la selección. "Me voy triste porque teníamos los tres puntos, pero ni modo , así es la vida y hay que seguir adelante porque ya clasificamos a Copa Oro".

"Triste por el esfuerzo que hicimos por 88 o 90 minutos en una jugada nos hacen el gol, triste porque teníamos los tres puntos y nosotros necesitamos ganar un partido de estos para tener una mejor fundación cuando competimos y tenemos que aprender a ganar pero nos quedamos cortos", añadió.

Resaltó la actitud de los jugadores ante las críticas recibidas tras el empate en Granada. "Hoy los jugadores se dieron cuenta que a pesar de todas las críticas en nuestro país salieron adelante, lucharon y le jugaron de tú a tú a Estados Unidos y eso más que todo me siento contento por ellos porque no me enojan las críticas, pero que vengan con fundamentos", concluyó.