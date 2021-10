Hugo Pérez: "Esto no es sobre el presidente de la FESFUT"

El director técnico de la selección nacional, Hugo Pérez, hizo referencia a las declaraciones brindadas ayer tras el partido ante Costa Rica sobre "los enemigos internos".

El estratega del combinado nacional comentó en su llegada al país al programa Fanáticos que conversó con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, luego de lo dicho anoche en el Güiri Night Club, y aseguró que toda esta situación no tiene que ver con el presidente de la federación.

"Logré hablar con él, y esta semana se tiene que resolver este problema, pero quiero aclarar una cosa: esto no tiene nada que ver con el presidente", comentó Pérez.

El míster aseguró que esta semana se debe resolver esta situación, y si no se soluciona, añadió que "la verdad va a salir".

"Esta semana se tiene que resolver esto, y si no se resuelve yo no tengo problemas, la verdad va a salir. Yo espero que se resuelva y si no...mi conciencia la tengo tranquila, yo me voy a dormir todos los días a mi casa gracias a Dios bien", dijo.

Al preguntarle sobre qué era exactamente lo que se trata, el timonel de la Azul dijo que eran "chismes y chambres".

"No tiene que ver con presión, son chismes y chambres. Yo lo que quiero es que nuestra selección esté tranquila, que todos trabajamos, todos, cuando hablo de todos, hablo de todos en el país. La mayoría de gente nos está apoyando porque están viendo el cambio que estamos haciendo, pero también debemos aprender a vivir todos en paz por el bien de nuestra selección y nuestro país, esa es la realidad", concluyó.