Hugo Pérez: “Esperamos hacer un digno papel”

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez habló en conferencia de prensa previo al partido ante Estados Unidos, duelo correspondiente a la novena fecha de la octagonal rumbo al mundial Catar 2022.

El estratega comentó que el encuentro le servirá al cuadro nacional para conocer el nivel futbolístico para mejorar en el futuro, asegurando que “no tienen nada que perder y mucho que ganar”.

"Hemos empezado a dar pasos importantes en el aspecto de saber dónde estamos y lo que necesitamos hacer para mejorar. Este partido es importante para saber el nivel en el que estamos ahorita. Cuando te enfrentas con esas selecciones, eso dicta dónde estás y es importante saber. Nosotros no tenemos nada que perder, al contrario tenemos mucho que ganar y esperamos hacer un digno papel el jueves", declaró.

#OctagonalES | Hugo Pérez: "Hemos empezado a dar pasos importantes en el aspecto de saber donde estamos y lo que necesitamos hacer para mejorar". pic.twitter.com/Inm6v1F7jT — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 24, 2022

Sobre los jugadores, el entrenador ya cuenta con toda la nómina completa, tras la incorporación de Enrico Dueñas en la noche del domingo a la concentración, y expresó que en términos generales, ve bien al grupo en el aspecto físico.

"En general, creo que todos (los jugadores) están bien. Lo del frío es un tema aparte. El jueves ambos vamos a tener frío, lo importante será entrar en calor lo más pronto posible y empezar a jugar", señaló.

Sobre la falta de gol, el timonel del cuadro centroamericano dijo que el equipo ha creado oportunidades de gol, solo que no han concretado sus llegadas en ataque, y agregó que están “en una mejor posición” ya que contarán con dos delanteros (Nelson Bonilla y Cristian Gil) que aún no han jugado un partido oficial en la octagonal.

"Lo importante para un equipo es crear oportunidades de gol. Lo que nos ha faltado a nosotros en algunos partidos es concretar las oportunidades que se nos han presentado, pero sí hemos creado. No tiene que ver con un jugador. No solo un delantero debe anotar. Estamos mejor en una posición hoy en el sentido que tenemos dos delanteros para empezar la segunda fase que son Nelson Bonilla y Cristian Gil, pero lo más importante será ver cómo podemos generar situaciones de gol para ellos"

#OctagonalES | Hugo Pérez: "EEUU es el favorito, lo único que puedo transmitirles a los jugadores es que salgan sin temor y a competir y que pongamos a nuestro país por encima de todo, si al jugador le va bien, al país le va a ir bien". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 24, 2022

Sobre su rival, Estados Unidos, el profesor dio a conocer tres aspectos importantes para “aspirar a un buen resultado” ante el combinado de las barras y las estrellas.

"Cuando jugás con una de las mejores selecciones de CONCACAF, uno de los detalles que tenemos que cuidar es que no podemos dar ventaja en los primeros minutos. Segundo, tenemos que estar concentrados y psicológicamente preparados para cualquier cosa, ya sea el clima, el ambiente, el árbitro, la cancha, porque son detalles que cuestan partidos. Tercero, en un partido siempre hay errores, pero se trabaja para que no se conviertan en goles en contra inmediatamente", señaló.

Pérez añadió que la selección norteamericana parte como la favorita para obtener la victoria en el partido del jueves, a disputarse en el Lower.com Field.

"Estados Unidos es el favorito, lo único que puedo transmitirles a los jugadores es que salgan sin temor y a competir y que pongamos a nuestro país por encima de todo, si al jugador le va bien, al país le va a ir bien", indicó.

El Salvador visitó en septiembre pasado a otra de las mejores selecciones del área, Canadá, en un partido en el que perdió por 3-0, encajando dos goles en menos de 10 minutos. El técnico Hugo Pérez comentó que no pueden repetir esos errores ante los Estados Unidos.

"Contra Canadá perdimos el partido en 7 minutos. Hicimos cosas importantes a la forma en cómo juguemos, pero en los primeros minutos no salimos preparados para afrontar situaciones que se dieron en esos minutos. Quitando eso, competimos bien con Canadá, esa lección no nos puede pasar con Estados Unidos, no quiere decir que no nos pase. No nos podemos dar el lujo de eso”, puntualizó.

Sobre la incorporación de Nelson Bonilla, el míster aseguró que el delantero no tendrá problemas para incorporarse a la idea de juego que quiere implementar, puesto que estuvo bajo sus órdenes en los encuentros de eliminatorias previo a la fase de la octagonal.

"Nelson Bonilla no ha estado toda la octagonal, pero estuvo previo. Conoce la idea y va a ser importante. Si entra de titular o no, ya sabe la idea que queremos implementar. No creo que tenga problemas, él es goleador", concluyó.