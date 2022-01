Hugo Pérez: "Esos partidos son importantísimos para saber en el nivel donde vamos a quedar"

El técnico Hugio Pérez analizó cómo está el panorama de la selección de El Salvador de cara a la recta final de la octagonal en la que la Azul cerrará con dos partidos en casa.

El Salvador retomará la eliminatoria el 27 de enero con el partido contra los Estados Unidos en la ciudad de Columbus, después viajará a Honduras y cerrará la triple jornada ante Canadá.

En marzo, El Salvador viajará al Caibe para enfrentarse a Jamaica (24), luego recibirá a Cost Rica en el Cuscatlán (27) y cerrará la eliminatoria ante México en el estadio Azteca (30).

"Queremos terminar la octagonal de una manera digna, si al final no nos quedan chance aunque faltan seis juegos, hay personas que aún piensan que podemos clasificar y no lo refuto, pero siento que esos partidos nos colocarán en dónde estamos realmente, nos guste o no nos guste, nos vaya bien o no, siento que esos partidos son importantísimos para saber en el nivel donde vamos a quedar", explicó el entrenador.

La azul y blanco cerró el 2021 en el séptimo lugar con seis puntos luego de ocho juegos disputados que dejan al combinado cuscatleco con poco margen de error.

"Cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a jugar, son cuatro partidos afuera y dos que no serán fáciles en casa, pero también eso me ayudará, tengo ya casi ocho meses de estar acá y eso me ayudará en saber con cuántos jugadores que han llegado nos servirán, de no alcanzar la fase de repesca, saber con quienes podremos contar para el próximo proceso. Ya me di cuenta que luego de esto que hemos pasado, no podemos dar ya más ventaja a los futuros rivales, de lo contrario seguiremos diciendo que solamente vamos a participar en el próximo Mundial.

Previo a los juegos de la eliminatoria de la Concacaf, la Azul tendrá un campamento en Estados Unidos y un par de fogueos.Pérez también podría contar con nuevas opciones en ataque con la nacionalización de Michell Mercado, el retorno de Nelson Bonilla y hay expectativa si Bryan Gil aceptará el llamado de la Azul.

El partido ante Estados Unidos es clave en las aspiraciones de El Salvador para mantenerse con posibilidades.

"La idea es tener a los convocados hasta el último partido de la ventana FIFA de ese mes, el frío no me preocupa, lo que sí le temo es llegar a un nivel menor al requerido, la ventaja de ellos es el césped, es corto e impecable y eso te ayuda a que el balón corra más, es la mejor ventaja que ellos tienen, sería un poco más de tres semanas, queremos llegar entre el 7 y el 10 de enero a Ohio y que el posible amistoso sea en un lugar frío para que los jugadores se acostumbren, pero lo que deseo es que lleguen bien preparados a ese partido, lo del frío es secundario, pero necesito que los jugadores lleguen bien preparados para no hacer un papelón", dijo Pérez en el Güiri al Aire.