Hugo Pérez: “En general, estuvimos bien”

La selección de El Salvador sacó un importante triunfo en casa ante su similar de Granada en el primer partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Con esta victoria, los salvadoreños viajarán con tres puntos hasta Granada para afrontar su segundo compromiso de la fase de grupos.

A pesar del resultado, hubo momentos en los que la selección de El Salvador no demostró su mejor versión en la cancha. Para el técnico de la Azul, Hugo Pérez, se debe a que es el primer partido del grupo tras una larga pausa.

“Siempre el primer partido es difícil porque tenés que volver a reencontrarte y acordate que Ronald (Rodríguez) vino de afuera, llegó tres días antes, casi no entrenó con nosotros, a veces se nota eso, lo importante de hoy es que vamos a tener tiempo esta semana de tratar de mejorar eso, hoy fue el primer partido, gracias a Dios ganamos y no fue un partido tan difícil. Si hubiéramos abierto ante Estados Unidos hubiera sido más difícil. Al final, en general, (estuvimos) bien, aunque en el segundo tiempo no fuimos tan contundente en crear, me hubiera gustado ver al equipo con más dinámica hacia adelante, pero creo que después del tercero, se relajaron”, indicó el estratega en el programa Güiri Güiri Night Club.

Para el técnico, el equipo nacional jugó mejor en el primer tiempo, que en el complemento, y cree que pudieron haber hecho más goles.

“Lo que nos pasa es que nos apresuramos demasiado o no leemos la situación en la que estamos. A veces eso te para de tener más fluidez de ir adelante, pero haciendo un análisis, el primer tiempo fue mejor que el segundo para nosotros. Los últimos 20 (minutos) perdimos pelotas que no teníamos que haber perdido y son cosas contra un equipo, por lo menos lo que mostraron hoy, tal vez hubiera sido bueno haber hecho más goles y tener una ventaja más grande”, analizó.

Sobre el no debut de Erick Cabalceta, el técnico asumió la responsabilidad de que el jugador no pudiera estar en el juego del sábado debido a un error administrativo con FIFA, pero señaló que podrá jugar el martes.

“Tenía que haber estado con nosotros y probablemente pudiera haber debutado, pero lamentablemente cometimos un error nosotros cuando mandamos los papeles a FIFA y FIFA nos los regresó y dijo que nos faltaba algo, que no estaba claro, lo hicimos y los mandamos de regreso, pero ya era muy tarde. Esa equivocación es de nosotros”, manifestó.

Para el segundo partido, el grupo partirá el lunes a Granada, y están a la espera de saber qué jugadores no harán el viaje, debido a su estado físico. Por el momento, la única baja confirmada es la de Kevin Reyes.

“Mañana (hoy) veremos, quienes no estén físicamente bien probablemente se queden, esperemos ver mañana en el regenerativo para ver quiénes están (listos) para viajar y quiénes no. (A Bryan Tamacas) van a realizarle un ultrasonido y de allí decidiremos si puede viajar o no. Fue en la rodilla”, expresó.