Hugo Pérez: “En dos descuidos se definió el partido”

La selección nacional sub-23 perdió en su primer partido del Preolímpico ante su par de Canadá por 2-0. El resultado dejó contra las cuerdas al equipo nacional que tendrá que ganarle el lunes a Honduras en su segundo partido.

Hugo Pérez, técnico del equipo nacional habló tras el partido. “Básicamente fueron dos jugadas, en cinco minutos, las que decidieron el partido para ellos. Una fue la llegada uno contra uno y después un rechazo en el que no salimos a tiempo”, detalló.

“En el segundo tiempo tuvimos en los primeros 20 minutos tres oportunidades (a gol). Yo en general veo cosas muy positivas de partido, esperemos corregir ante Honduras y pensar que no tenemos otra alternativa más que ganar”, añadió el seleccionador.

En cuanto a los fallos que identificó el técnico nacional en sus pupilos, este respondió: “Creo que el transporte de la pelota fue muy lento, no fluyó en los pases. Nos faltó precisión y rapidez… creamos 14 oportunidades (a gol), pero a la misma vez no me gustó la lentitud que tuvimos para cambiar de un lado a otro”.

Pérez también se refirió al estado de la cancha, aduciendo que esto no influyó en el resultado. “No, no tiene nada que ver la cancha, está perfecta. Lo que pasa es que en estos partidos no te puedes desconcentrar, fueron dos descuidos y cuando vas perdiendo 2-0 te cuesta un poco más”.

Entonces, ¿en qué debe mejorar el equipo?

“En la posesión del balón, hay que ser más rápidos en los pases a ras de piso, movernos más en los laterales”, detalló el seleccionador.