Hugo Pérez: "En El Salvador no saben analizar bien las cosas"

Hugo Pérez salió al paso de las críticas que recibió tras el empate ante Granada (2-2) luego del partido ante Estados Unidos donde se igualó por 1-1. Pérez fue claro en su postura.

"Con todo respeto, los que tienen que analizar el partido es la gente que nos criticó cuando veníamos de Granada, ellos deberían de analizar si somos buenos o no, yo te puedo decir que mi equipo luchó y trabajó", dijo Hugo Pérez en conferencia de prensa.

Agregó: "En El Salvador tenemos un problema grandísimo, y es el no saber analizar bien las cosas y hablar a veces por hablar, nosotros veníamos de Granada con un empate y en mi propia opinión y cuando hablo me gusta hablar con base y para mí no fuimos un desastre, no jugamos tan mal como la gente dijo, tuvimos oportunidad y el balón en Granada".

#CNL22 | Hugo Pérez: "La gente que tiene que analizar el partido de hoy es la gente que nos criticó. En El Salvador hay un problema que no saben analizar. No habíamos sido un desastre, pero hoy los jugadores se dan cuenta de que a pesar de las críticas en nuestro país jugaron". pic.twitter.com/cBJPUP3SIU — EL GRÁFICO (@elgraficionado) June 15, 2022

Resaltó el partido de sus jugadores, quienes a su criterio compitieron de tú a tú con Estados Unidos.

"Hoy los jugadores se dieron cuenta que a pesar de todas las críticas en nuestro país salieron adelante, lucharon y le jugaron de tú a tú a Estados Unidos y eso más que todo me siento contento por ellos porque no me enojan las críticas, pero que vengan con fundamentos", dijo.

"Nosotros estamos empezando el proceso 2026 y ya queremos ser campeones de CONCACAF, pues están equivocados, muy equivocados y eso me da tristeza porque tenemos más de 40 años de no ir a un Mundial y todavía nos quejamos".