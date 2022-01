Hugo Pérez: "El tema de Gil no se ha resuelto porque él no ha firmado"

Con el tema de las próximas incorporaciones todavía en la mesa, el técnico Hugo Pérez confirmó que Brayan Gil no está en seleccion debido a que no ha llenado la documentación que le permita confirmar el cambio de federación para vestir de azul y blanco.

Y el tema parece alargarse cada vez más porque ni él ni Tomás Romero han tomado la decisión definitiva por vestir la camiseta de El Salvador. El técnico Hugo Pérez fue claro respecto a las posibilidades, ya remotas, de que ambos estén a corto plazo en la selección.

"El tema de Brayan Gil no se ha resuelto porque él no ha firmado los papeles. Mientras eso no se resuelva, no podemos traerlo", dijo el técnico sobre el ex jugador de FAS que ha formado parte de campamentos en categorías juveniles con Colombia.

Reiteró que no hay preocupación por los pocos partidos que faltan en la eliminatoria ya que su llegada a la azul serviría a largo plazo. "Si Brayan decide firmar para nosotros entonces no importa si quedan tres o seis partidos. Siempre es importante tener a un jugador que nos pueda ayudar", dijo.

Y sobre Tomás Romero concluyó: "Él tampoco ha aceptado estar en la selección. Mientras no firmen no se puede hacer el cambio en la federación, no podemos contar con ellos".