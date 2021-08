Hugo Pérez: "El examen para nosotros viene de este mes hasta marzo"

El técnico Hugo Pérez compartió en el Güiri Güiri al Aire su análisis del partido de la selección mayor de fútbol de El Salvador ante Costa Rica del sábado el cual terminó con un empate 0-0 y reveló sus expectativas de cara a la octagonal.

Según explicó el ex mundialista, el fogueo le permitió ver el desempeño de nuevos jugadores entre ellos Kevin Reyes y Harold Osorio.

"El partido nos sirvió para evaluar algunos jugadores como se dieron cuenta llevamos varios jugadores que no habían tenido presencia en la selección y era importante verlos, analizar el desempeño de ellos para empezar a pensar la lista que doy ya para la octagonal", dijo Hugo Pérez a la mesa más redonda.

Adelantó que revelará la nómina de jugadores para la octagonal el miércoles o jueves. "Los jugadores que han estado con nosotros tienen ya un fundamento bien real de lo que realmente debemos de hacer, lástima que no pudimos ganar para la gente que nos fue a apoyar allá".

El partido ante los ticos fue el único fogueo de la azul y blanco antes del arranque de la octagonal en septiembre, luego que se cayera el juego ante Venezuela.

Pérez también enfatizó sobre su estilo e idea de juego. "A mí no me gusta salir jugando desde atrás con pelotazo, lo hicimos una o dos veces y hablamos con Carabantes porque no tenemos jugadores de la talla para ganar pelotazos y tenemos que salir jugando".

"Costa Rica hizo un buen trabajo al cerrarnos en las orillas, eso nos afectó porque cuando nos pasa eso salimos jugando con tres en lugar de cuatro. Los jugadores que estaban por esa banda debutaban con nosotros", admitió el DT.

Además Hugo Pérez se declaró satisfecho con el trabajo de los juveniles.

"El Salvador tiene futuro con estos jugadores, los vi entrenar pero les falta tiempo y tienen algo que le van a aportar a la selección, Harold Osorio tiene una condición física que no es normal en El Salvador, tiene técnica y presencia y es tranquilo...Estoy satisfecho porque con estos jugadores, El Salvador tiene proyección hacia el futuro", recalcó el ex jugador que tomó las riendas de la azul y blanco mayor en abril.

Uno de los temas en la charla fue el regreso de los jugadores a sus equipos, cuando el DT había anunciado que se quedarían concentrados hasta el 9 de septiembre.

"Tuvimos que ceder para que los jugadores regresen a los equipos, no sé qué pasó exactamente y yo tengo reunión con la primera división para ver si podemos llegar a un acuerdo para mejorar esto y tener los jugadores esta semana, espero que podamos hacerlo porque es para el bien de la selección. Si no se puede tampoco voy a hacer un drama", comentó el entrenador.

#GuiriAlAire | @hugoperez_07: "Tuvimos que ceder para que los jugadores regresen a los equipos...Esta tarde tendremos una reunión". pic.twitter.com/1L7rMpYrNt — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 23, 2021

También recalcó que jamás dijo "esta liga es malísima". "Mencioné dos cosas: no podemos comparar nuestra liga con la competencia de afuera porque nuestra liga es más pausada pero nunca dije esta liga es malísima y el día que lo diga primero se los voy a decir a ellos y les voy a dar ciertas ideas para que se pueda mejorar".

Otro tema fue el de la posibilidad que la selección podría estar conformada en un 80% por jugadores legionarios.

"Eso lo mencioné por dos razones. La primera yo quiero que el jugador nacional de nosotros aquí esté bien consciente que él tiene que ser un profesional y cuando viene a selección tiene que comportarse de una manera excelente y cuando regresa al club tiene que comportarse de la misma manera. Trabajar extra", dijo.

"El jugador no puede estar en selección si no está rindiendo en su club", aseveró.

El Salvador comenzará la octagonal el 2 de septiembre con el partido ante Estados Unidos en el Cuscatlán, después recibirá a Honduras en este mismo escenario el 5.

"Siempre van a haber dificultades, van haber personas que no estén contentas y yo entiendo eso, pero lo importante es el enfoque, este proceso acaba de comenzar y siempre digo que no hemos logrado nada, el examen para nosotros viene este mes hasta marzo para decir dónde estamos y qué podemos hacer para seguir avanzando y qué podemos hacer para el 2026", remarcó el ex mundialista con Estados Unidos.

El combinado nacional visitará el 8 de septiembre a Canadá, en el BMO Field de Toronto, en un partido que se disputará a las 5:30 p.m. hora salvadoreña.

"Yo voy a estar acá hasta que Dios quiera que esté acá y el día que ellos me cierren la puerta yo me voy, sabía que iban a haber dificultades porque las han tenido todos los que han estado acá, excepto que yo soy salvadoreño y me interesa que nuestro fútbol crezca. Solo yo no soy el salvador, yo necesito el apoyo, por lo menos, de la gente encargada del fútbol donde los jugadores están", explicó el técnico.

Sobre la reunión con los dirigentes de la primera división matizó que pedirá una concentración en enero.

"Estoy pensando y probablemente lo discuta con los equipos en enero es que quisiera tener a los jugadores dos o tres semanas. Estados Unidos tiene una concentración cada enero, todo el mes y termina con un partido de exhibición. Tenemos dos partidos de octagonal en enero, entonces lo que yo quisiera es tener a los jugadores después del campeonato en diciembre, darles un par de días y concentrarnos", mencionó.

Respecto a los legionarios dijo que vendrán entre sábado y lunes. "Quedarnos con los nacionales nos hubiera ayudado bastante pero hay cosas que yo no puedo resolver y lo que queda es aceptar, entonces tengo que hacer lo mejor posible cuando regresen. De todos los partidos de la octagonal, este, el primero, es importantísimo para comenzar bien, el resultado más positivo tiene que ser el gane aunque nadie nos da chance de poder ganarle a Estados Unidos", enfatizó.