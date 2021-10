Hugo Pérez: "El enemigo está adentro"

El director técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, habló con los panelistas de El Güiri Night Club luego de la derrota de su equipo ante Costa Rica por 2-1. Entre los temas que abordó se encuentran las declaraciones que dio la semana pasada sobre cosas que lo perturban, así como un análisis de lo sucedido en el encuentro ante los ticos y lo que se espera para el partido ante México.



Hace unas semanas dio unas declaraciones sobre algunas cosas que lo perturban...



Sí, es un tema serio que tengo que arreglarlo y tratarlo. Hace un mes dije que cuando a mí me cuestionaron, los clubes, que yo había dicho que la liga no servía y yo les expliqué exactamente lo que había pasado. Hoy me doy cuenta de lo que está pasando y lamentablemente no me gusta, porque son cosas que han sacado, que se han inventado, que no saben bien la historia de cómo han pasado las cosas y están tratando de hacer las cosas para desestabilizar la selección, el trabajo que se está haciendo; pero no voy a decir nada en público porque he dicho que primero voy a hablar con las personas que están haciendo eso y aclararlo, y cuando lo haga voy a retar a esas personas para que salgan en público, que tengamos una conferencia de prensa para lo que ellos han dicho y lo que yo vaya a decir.

El otro caso son cosas de casa que hay que arreglarlas que sí me preocupan, porque creo que son importantes pero tampoco lo voy a decir ahorita, no es el tiempo pero que no estoy contento, eso sí podés decirlo mil veces, porque al final yo dije la semana pasada que si nosotros no estamos juntos cuesta esto, porque la selección es del país y la gente no entiende esto. Los equipos pueden prestar a los jugadores pero es del país, estamos peleando por el país, no estamos peleando por uno o dos clubes, y tenemos que cooperar todos para que a nuestro país y nuestros seleccionados les vaya bien. Sinceramente me molesta eso, me pone triste porque tus enemigos están en la misma casa, yo pensé que solo tenía a los de afuera que teníamos que competir contra ellos, pero no, vamos a esperar. Lo que dije es cierto y no lo voy a negar.



¿Es una opción Zavaleta para el miércoles?



Está descartado completamente para el partido ante México. El otro problema es que Domínguez está suspendido.



¿Cómo está Jairo?

Mañana (hoy) vamos a saber cómo está, tenía una contractura, creo que mañana vamos a saber al llegar y tienen que hacerle una resonancia para estar seguros, pero lo sacamos por no arriesgarnos porque obviamente el miércoles es importante que él esté, pero para estar seguros queremos hacerle una resonancia mañana para que estemos seguro que no tenga nada en el muslo y que esté listo el miércoles.



¿Se cayó el plan de juego que tenía ante Costa Rica?



Creo que en general, no he visto el video aún, Costa Rica tiene una jugada de peligro en el primer tiempo. Nosotros tuvimos varias, y el primer gol, y por alguna razón, tengo que ver el video, no entiendo por qué después del gol bajamos, porque nosotros siempre decimos que siempre queremos presionar arriba.

En el primer tiempo no lo hicimos bien, el central izquierdo de ellos nos quebró bastante a nosotros, porque por allí fue el peligro, incluso por allí fueron los dos goles, no sé si inconscientemente o porque también ya no tuvimos la pelota después del gol. Como te digo no he visto el video, es difícil opinar de eso hasta que lo vea por qué paramos de tener la pelota y presionar porque hasta antes del primer gol estábamos bien, pero a la misma vez lo habíamos platicado, era una lucha, casi no salimos de atrás en el primer tiempo, fuimos más directos y obviamente yo sé por qué teníamos que hacer eso, es la realidad. Es una razón por más que yo quiera cuestionarla, era necesario, pero cuando lo hicimos bien ganamos el medio campo, los primeros 25 minutos porque tuvimos la pelota, en el gol que hacemos la robamos, es un contragolpe y es una combinación perfecta de lo que habíamos hablado, de dejar de cara para el gol de Jairo y lo hacemos bien y estamos arriba, después de eso perdemos la brújula de la pelota y la intensidad de presionar a los rivales y poco a poco ellos se fueron metiendo ellos.

En el segundo tiempo una vez más no salimos bien, puede ser que me haya equivocado en un cambio, tendría que haber dejado a Christian (Martínez) un poco más en lugar de meter a “Chicho” (Narciso Orellana) muy rápido y nos hacen gol, una vez más, y a los cinco minutos nos hacen el penal. Veo el penal y para mí no es, y no es excusa porque a mí no me gusta excusarme de nada pero lamentablemente no hay VAR y no es penal, pero antes del penal tuvimos la posibilidad de parar la jugada y no lo hacemos, y, obviamente después del 2-1 ellos se repliegan, nos dan chance de salir jugando más, luego viene la expulsión de “Chicho” que creo que no es expulsión, pero es lo que es y tenemos que vivir con eso y pasar la página y empezar a pensar en México.



Nos ha quedado la impresión de que Denis Pineda estaba un poco “verde” para este partido



No es que esté verde, simplemente creo que tiene que estar más tiempo con nosotros porque él tiene calidad. Lo que pasa es que lamentablemente no tenemos tiempo de trabajar. Si él estuviera más tiempo… pero no lo hay. Tenemos que tener paciencia con él.



Con Martínez el cambio fue algo más táctico, porque pensamos nosotros, y puede ser que me haya equivocado, porque en el primer tiempo él estaba bien, el problema era que a veces le costaba leer porque Bryan Ruiz salía para afuera, nadie lo estaba marcado y se perdía a veces en eso porque le decíamos que tenía que salir con él , pero no lo puedo culpar porque él no estuvo con nosotros en Copa Oro ni en Europa, tiene que aprender tácticamente a cubrir esos espacios. Pensé si meto a “Chicho”, ya le había dado descanso, para que por lo menos nos ayudará más porque entiende más el sistema, pero no me funcionó y eso es culpa mía.



Los cambios eran para tratar de recuperar la presión que se hizo arriba a Costa Rica en su propio campo ¿Puede haber sido que la presión no se hizo por un tema físico o cree que el equipo terminó corriendo tranquilamente?



No terminamos tranquilamente, pero también el partido cambia después del 2-1 porque ellos, si vos te fijas, ya no salieron a presionar arriba, dejaron a uno en punta, sacaron un centro delantero para tirarle pelotazos para que él retuviera, pero ya no presionaron como lo habían hecho antes de los dos goles y eso se nos hizo más fácil a nosotros, pero también nosotros hay ciertos lapsos de los partidos en que estamos bien llegamos, nos precipitamos, hubieron dos veces que llegamos por la derecha y hacemos un centro erróneo para afuera, y cuesta. Eso te pone abajo todo el trabajo que hiciste de venir desde atrás hasta arriba.

Son cosas que tenemos que mejorar porque cuando no hay no hay, entonces tenemos que regresar e ir por el otro lado, no tenemos que forzar nada porque a veces te cuesta llegar porque los equipos son buenos y Costa Rica no sé por qué dicen que está mal, lo que pasa es que venía como nosotros, no le entraban los goles, defendían bien, pero tienen cuatro jugadores que para mí son los que manejan la selección. Hoy Campbell fue el mejor jugador de ellos, no lo pudimos parar, y el otro que parece que es lento, Bryan Ruiz, nos hace el primer gol. Te das cuenta que la experiencia de ellos de jugar a un nivel alto posicionalmente son buenos jugadores, entienden el juego de posesión bien y se entienden entre ellos cuatro bien. Los demás tipos corren, meten lucha, garra, fuerza… esos te dan el fútbol.



Con México tendrá más problemas que antes por la baja de varios jugadores



Probablemente tenga que llamar a Rómulo, el central izquierdo que tenemos. (Lizandro) Claros es derecho, no es zurdo y ponerlo en esa situación a él sería muy difícil, la verdad. Hay una cosa importante, estuvimos a 45 minutos de conseguir un gane en Costa Rica que nos hubiera puesto en segundo lugar, hoy estamos una vez más en sexto y viendo todo esto, analizándolo más calmadamente después del partido, nos guste o no nos guste, pensemos o no lo pensemos, estamos en una situación en la que todavía estamos peleando algo, porque es increíble que de todo lo que nos rodea estemos todavía peleando y tener la ilusión de poder meternos en los primeros cuatro porque si primero Dios ganamos a México, nos metemos otra vez en ese grupito.

México se alejó ya con 11 puntos, nosotros le ganamos a Panamá y ellos le ganaron a Estados Unidos, es ilógico cuando pensas, pero a la misma vez te digo una cosa, lo que han hecho estos jugadores es de aplaudir, estar peleando con esos cuatro o cinco arriba es digno de ellos porque todavía no estamos fuera, estamos peleando, luchando, sabíamos que estos tres partidos sin los dos centrales (Zavaleta y Rodríguez) iban a ser difíciles porque tenemos varios centrales pero esos dos son los que habían venido jugando y realmente son los que más cómodamente se sienten jugando con la pelota atrás. Yo no le puedo exigir eso a los otros centrales que no tienen esa capacidad, pero que son buenos centrales para jugar de esa manera, y aún así estamos luchando, estamos peleando todavía, estamos esperando meternos en la lucha con ese grupo con un gane, obviamente es el más difícil, eso es de admirar la verdad porque no es fácil.

Todas estas selecciones tienen calidad y eso te hace ver hasta dónde hemos llegado en tan poco tiempo, pero no estoy satisfecho, creo que nuestros jugadores… si hoy (ayer) hubiéramos sido un poquito más inteligentes, y más intensos en el segundo tiempo, o sacamos el gane o el empate, pero volvemos a lo mismo, que se tenía que haber hecho esto o lo otro porque hoy nos dan vuelta al marcador en cinco minutos, el primer gol y tres minutos después el penal, lo podemos cuestionar pero la jugada no empieza allí, empieza cuando tenemos la pelota en la mitad de ellos, y un mal pase perdemos la pelota.



A mis jugadores les dije que hay que darle vuelta a la página porque la verdad estamos peleando y es un milagro que lo estemos haciendo ahorita y yo creo que así va a ser hasta el final.



Según algunas proyecciones de medios internacionales ponen a El Salvador como el equipo que logrará terminar en cuarto lugar en la octagonal. ¿Qué opina sobre esto?



Lo que pasa es que es muy difícil predecir eso. Una porque en la segunda ronda nosotros tenemos cinco partidos afuera. Matemáticamente estarías clasificando de manera directa con 23 o 24 puntos, y para meterte en el cuarto lugar tendrías que alcanzar los 20 o 21. En la segunda vuelta son 15 puntos afuera y seis en casa, eso quiere decir que afuera, tenemos que por lo menos ganar tres partidos si queremos tener chance de llegar al cuarto lugar, si no sumamos en casa.

Sobre establecer fundamentos en nuestro fútbol



Mi trabajo aquí, la meta que teníamos, era meternos a la octagonal, era pelear para entrar y tener la oportunidad, que no la habíamos tenido en 12 años y sin olvidarnos que era importante como para todos los equipos, de luchar para ir al mundial. Lo que pasa es que después vas a tener que hacer una evaluación del programa de nosotros y te lo digo ya honestamente, nos faltan muchos fundamentos, si los jugadores han hecho lo que han hecho hasta ahorita es porque realmente han estado cansados de todos estos problemas que hemos tenido por años, y algunos yo les he dicho que probablemente sea su última etapa en la selección, por eso quieren dejar una buena imagen y luchar por todo.

Yo los admiro por eso, pero que nos faltan fundamentos nos faltan y te lo voy a decir clarito: México, EUA, Costa Rica y Honduras, contá a cuantos mundiales han ido ellos en los últimos 40 años, eso es lo primero; segundo, nos guste o no nos guste la mayoría de jugadores que están en esas selecciones juegan en ligas competitivas, poderosas, con una infraestructura fenomenal; la otra, que creo que nosotros tenemos que preocuparnos y por eso hablé con los clubes, es que tenemos que tener una mejor idea de cómo trabajar juntos para empezar a desarrollar jugadores y empezar a sacarlos a los 17, 18 o 19 años porque no vamos a poder hacerlo solo compitiendo nacionales, es mentira, preguntale a cualquier liga del mundo que exporta jugadores. En Holanda exportan jugadores al año, venden jugadores, en Argentina y Brasil lo mismo que en Costa Rica.

Estuve esta semana en las instalaciones del Alajuelense y vos ves lo que han hecho ellos, la infraestructura que ellos tienen. Un club que tiene tres, cuatro canchas, tienen gimnasio, tienen todo, hasta están construyendo un hotel para que los niños vivan allí, los alimentan bien, tienen pesas, tienen todo, esos son fundamentos con los que en siete u ocho años podés empezar a soñar, y nuestros jugadores van a estar compitiendo con todo. ¿Qué podemos hacer en El Salvador? Mejorar eso, pero a veces la gente se enoja porque uno dice que no tenemos esto o lo otro, es que esa es la realidad, y yo no culpo a nadie, lo que quiero es que mejoremos y yo creo que lo podemos hacer; pero también tenemos que tener gente con visión, porque al final yo me voy a ir y si viene otro y no le dan o por lo menos tratan de trabajar con ellos, vamos a hacer lo mismo, vamos a decir “otra vez al mundial, faltan seis meses y vamos a ver…” y para que nos vamos a engañar, es mentira; mejor digámonos la verdad en la cara y busquemos las soluciones.

Yo no estoy excusando porque al final si no clasificamos al mundial es mi responsabilidad, pero si quiero que en un futuro podemos siquiera hacer algo, construir algo aunque sea poco a poco para darle a nuestros jóvenes un prestigio mejor, un nivel mejor, porque… díganme de los equipos importantes del país ¿cuántos jugadores se han vendido en los últimos 10 años al extranjero? Lo que estoy diciendo es que si ellos quisieran lo pueden hacer, ellos tienen que tener esa visión porque al final los jugadores locales son importantes, pero sacarlos a competir afuera, venderlos y desarrollarlos mantiene a los clubes, les da dinero, les da un estatus que van mejorando cada día más y al jugador de nosotros le conviene eso, porque él va a ir a competir con la selección nacional en el extranjero, y es allí donde lo van a ver, donde le van a decir “queremos a este jugador salvadoreño” ¿por qué no? y van a hablar con los clubes, y como han trabajado con él, van a recibir lo que han cosechado.