Hugo Pérez: “Demostraron mucha garra”

Las sensaciones en la selección nacional sub-23 tras el empate frente a Honduras fueron positivias. El entrenador del equipo, Hugo Pérez, se deshizo en elogios hacia sus pupilos y la forma en que sacaron un punto, que los mantiene vivos en el Preolímpico en Guadalajara.



Eso sí, están conscientes de que ante Haití, el jueves, no vale otra cosa que no sea ganar y, además, dependen del resultado que saque Honduras contra Canadá. El panorama no es fácil, pero están muy animados.



“Tengo que felicitar a los jugadores por el esfuerzo, empeño y garra que pusieron. Ir perdiendo por 1-0 no es fácil, en especial ante Honduras. Matemáticamente todavía podemos avanzar, dependemos de lo que hagamos nosotros y lo que haga Honduras con Candadá el jueves”, manifestó Pérez.



El seleccionador explicó cuál fue la clave para que su equipo sacar el empate. Dijo que, para el segundo tiempo, hizo un movimiento táctico que le dio resultado que esperaba.



“Bajamos a Enrico Dueñas a 10 y así tuvimos más la pelota, además bajamos a Márquez a centro delantero y tener más presencia en el mediocampo. A Enrico le costó más en el primer tiempo porque lo pusimos como falso nueve, y él, básicamente es un 10”, aseguró Pérez.

Del otro lado

Si en El Salvador había buena vibra por el empate, en Honduras el sentimiento fue de enojo.



“Cuando logramos hacernos del balón, creamos situaciones y eso es lo que me da lástima, no habernos llevado los tres puntos. Tenemos que seguir corrigiendo”, mencionó el DT de Honduras, Miguel Falero.



“El Salvador fue un equipo muy combativo, de mucha entrega, no deja elaborar jugadas. El resultado es virtud de un equipo que luchó”, agregó.