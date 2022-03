Hugo Pérez: “Darwin Cerén es duda ante México”

El técnico Hugo Pérez charló con EL GRÁFICO 24 horas después de la derrota por 1-2 a manos de Costa Rica en el Cuscatlán y ya con cabeza fría razonó algunos puntos que influyeron en una derrota más en casa.

“A veces no podría pensar que vamos este miércoles con otras armas ante México, hay factores que pesan, como cuando nos faltan jugadores importantes en el equipo y piensas que los demás (jugadores) deben de tomar esa responsabilidad para relevarlos, creo que nunca hemos dicho que por falta de nombres hemos perdido, claro que son importantes pero son cosas que no la podemos controlar, el juego del miércoles el único que se incorpora a mi idea es Enrico (Dueñas) de los foráneos, de allí de la liga nacional estamos todos”, aseguró el estratega capitalino quien confirmó además que pese a que no verán acción ante los aztecas, el grupo viajará completo este martes por la mañana a la Ciudad de México.

“(Nelson) Bonilla y (Alexander) Larín no jugarán, viajan con el grupo pero no pueden jugar, ellos nos pidieron estar con el grupo en este viaje y la FESFUT les aceptó eso y creo que es bueno, el único que no viaja definitivamente es Roberto Domínguez para que inicie acá su recuperación de su lesión”, manifestó Pérez.

Sobre si habrá cambio en su parado táctico en el césped del estadio Azteca, Hugo Pérez dijo que “puede haber esa probabilidad pero será este martes (en el reconocimiento de cancha en México) que decidiremos si jugamos con línea de tres o no”, adelantó.

El timonel de la Selecta adelantó que también tiene dudas sobre la incorporación del volante de marca del Houston Dynamo, Darwin Cerén.

“Es duda Darwin ante México por un golpe en su espalda que sufrió en Jamaica el jueves pasado y que lo imposibilitó jugar ante Costa Rica el domingo, pero volviendo al juego de ayer (domingo), lo que quería ver ante Costa Rica era volver a ver si jugando con línea de cuatro nos funcionaba ese cambio de sistema de juego”, confesó.

Sobre el rival de este miércoles, Pérez está consciente que “México saldrá a ganar el miércoles, podría haber cambios en su formación titular posiblemente, ellos quieren terminar entre los primeros dos lugares de la eliminatoria y en teoría piensan que tienen la posibilidad de lograrlo por jugar contra nosotros que lo que deben hacer Canadá y los Estados Unidos que deben enfrentar de visita a Panamá y a Costa Rica”, comentó.

Pérez aseguró que pese a la tristeza que le produjo la derrota en casa, salió contento por el trabajo de su plantel ante un rival con mayor jerarquía.

“Me gustó la labor del plantel ante Costa Rica, ayer (domingo) lamentablemente como hemos estado pasando en esta eliminatoria que cometemos errores que nos cuestan goles, comenzamos bien el juego y nos equivocamos en el primer gol, en el segundo gol por igual y eso sin restarle ningún mérito a Costa Rica, no es culpa de ellos que cometamos errores, tienen referentes como (Joel) Campbell en el segundo gol, el problema es que nosotros provocamos esas acciones en un tiempo no indicado, debíamos irnos con un empate en el primer tiempo pero hemos regalado goles por errores nuestros y no por virtud del rival”, acotó.

Finalmente, el estratega nacional adelantó que “en México vamos a ir al reconocimiento al Azteca directamente luego de llegar al mediodía a México, será el único momento de contacto con la cancha para el plantel”