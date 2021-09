Hugo Pérez: "Canadá es el mejor equipo que he visto por ahora"

El seleccionador nacional de fútbol de nuestro país, Hugo Ernesto Pérez, admitió en el programa especial del Güiri Güiri Night Club del pasado domingo que el partido de este miércoles en Toronto ante el representativo canadiense será el más difícil al que debe afrontar El Salvador en esta primera ventana FIFA de septiembre en el marco de las eliminatorias mundialistas ya que a criterio del técnico capitalino, el equipo rojiblanco tiene virtudes que no encontró en los partidos que jugó ante los Estados Unidos y Honduras.

“Canadá, de los contrarios que hemos visto hasta ahora, es el mejor equipo por volúmen de fútbol, juegan un sistema 3-4-3, son rápidos, tiene jugadores muy interesantes que hacen diferencia, será sin duda el partido más duro de nosotros de los tres que jugamos en este mes”, resaltó el técnico nacional quien admitió además que dentro de los errores que ha cometido su equipo en la actual eliminatoria mundialista es la imprecisión a la hora de tratar de enlazarse con algún compañero.

“Me pareció que nos precipitamos a veces demasiado, y aveces el pase no es preciso, o va muy fuerte o va muy suave, pero cuando lo hacemos bien, cuando plasmamos la idea clara que queremos, somos peligrosos, hubo jugadas que hicimos con peligro, como la de Walmer (Martínez) en el segundo tiempo, pero tomamos decisiones precipitadas, pecamos tratando de hacer cambios de juego de 40 metros cuando se pudo haber llegado mejor con el balón dominado hacia la portería contraria, es lo que nos hace falta mejorar”, lamentó.

Pese a ello, Hugo Pérez confesó además que logró ver muchas cosas positivas ante Honduras el pasado domingo en el Cuscatlán y que se debe ser constante en ellas.

“Siento que elevamos el volumen de fútbol a lo hecho el pasado jueves; pero nos hace falta concretar en el último cuarto de cancha, me gustó lo que propusimos hoy (domingo), pero si no hacemos goles, no ganamos, pero hay que darle crédito también a Honduras, no es un rival fácil y que nos pudo haber ganado en el último instante del partido, (estoy) triste porque no ganamos, ahora hay que recuperar esos puntos afuera, pero no nos vamos a quejar de la labor de los muchachos, pero sí debemos mejorar bastante en el último tercio de la cancha.”

POSIBLES CAMBIOS

Acerca de los motivos que ha tenido de no rotar mucho al equipo titular, Pérez fue enfático en decir que “es difícil cambiar a ocho jugadores entre un partido y otro, por eso hemos tratado de controlar la recuperación, pero los cambios ya los teníamos planificado por si teníamos problemas en la cancha, creo que generamos unas jugadas de peligro pero que no se aprovecharon, eso se logra si somos efectivos en el ataque, pero no me quejo, tratamos de jugar, no es un equipo que a la suerte juega, solo hay que mejorar eso”, enfatizó el estratega nacional.

El seleccionador nacional está consciente que el viaje hacia la ciudad canadiense es duro ya que no se hace en vuelo chárter, si no que es un vuelo comercial y que su preocupación es la recuperación física de sus jugadores tras el desgaste físico del domingo ante Honduras.

“En el (estado) físico es el problemas, veremos si no hay problema en eso, de no lograrlo claro que haríamos cambios (en el once titular) ante Canadá, lastimosamente no viajamos en chárter y no vamos juntos tampoco, pero al final debemos hacer una recuperación física en la noche y evaluar el martes el estado físico de ellos, aunque todos deben estar listos al llamado”, aseguró Pérez quien expuso algunos ejemplos.

“Ante Honduras jugó (Roberto) Domínguez y por allí podríamos hacer cambios en los laterales como ejemplo, por eso están acá, por eso los hemos escogido”, aseguró.

Acerca del arbitraje del guatemalteco Walter López y sobre las declaraciones de su homólogo de Honduras, el uruguayo Fabián Coito, quien se quejó en conferencia de prensa posterior al partido de la labor referil al no sancionar a su criterio un penal a favor de Honduras, Hugo Pérez se mantuvo fiel a su predicado de no comentar nada sobre el arbitraje.

“Cada persona tiene su forma de ver, de analizar, si se quejó eso se respeta, pero le he dicho a los jugadores que nada se gana con reclamarle (al árbitro) si él no va a cambiar (sus decisiones), uno habla y a veces protesta en el partido, pero al final hay que respetar sus decisiones y tratar de seguir jugando.”