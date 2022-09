Hugo Pérez: "Brayan Gil me dijo que lo pusiera en la lista"

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, habló en el Güiri Güiri al Aire sobre varios temas que acontecen el combinado nacional previo al partido ante Perú el 27 de noviembre del 2022.

En uno de esos temas, Hugo Pérez explicó cómo se originó el llamamiento de Brayan Gil a selección nacional y en qué términos llega el delantero de Alianza Petrolera.

"Hablé con Brayan Gil y le pregunté si le habían llamado de Colombia. Me dijo que no y le dije que lo iba a poner en la lista y que viera lo que estamos haciendo y que esté en el partido con Perú. Él me dijo que lo pusiera en la lista y eso fue todo", dijo Pérez en los micrófonos de la mesa más redonda.

Brayan Gil estuvo en campamentos con la selección sub-20 de Colombia, pero al ser suspendido un sudamericano juvenil por la pandemia, el ex delantero de FAS no logró entrar en una convocatoria a selección absoluta.

Es por eso que Hugo Pérez intenta enseñarle el proyecto a Brayan Pérez para que en un futuro dé el sí definitivo a El Salvador.