Hugo Pérez: "Bolivia será un buen sparring"

El entrenador de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, habló sobre la importancia que tendrá el partido amistoso contra Bolivia en Washington previo a los dos partidos de la octagonal ante Jamaica y Panamá.

Pérez resaltó el actual nivel que anda Bolivia en la CONMEBOL, por lo que calificó el encuentro como un "buen sparring".

"Espero que podamos competir, que tengamos una buena salida en Washington, por eso es que vamos la mayoría de jugadores de experiencia. Bolivia es un equipo interesante, que ha ganado sus últimos dos partidos en CONMEBOL y así que será un buen partido para nosotros, será un buen sparring", dijo Hugo Pérez.

Generar opciones de gol también será prioritario para el seleccionado nacional. "Lo que andamos buscando nosotros es generar más oportunidades de gol", agregó el estratega nacional.

Sobre el itinerario de la selección tras su vuelta de Washington, Pérez aseguró que desde el sábado va priorizar que sus jugadores convocados para la octagonal estén concentrados.

"Regresamos sábado y los que yo escoja para la octagonal de los 21 o 22 que van a viajar mañana, al regresar sábado se quedan concentrado", dijo Pérez.

Sobre los jugadores que no viajarán para jugar con Bolivia, Hugo Pérez aclaró que Ricardo Guevara será el único que no será parte del grupo que volará a Washington.



"Con Guevara yo platiqué en la mañana, él recién viene de una lesión muy serio. Él se incorporó con nosotros a trabajar pero él hasta el momento es el único que no viaja. Más que todo quiero verlo entrenar, me parece un jugador interesante y con el tiempo que él pueda salir de ese problema que tuvo podría servir para el futuro", añadió.

Asimismo aclaró que existe una posibilidad de convocar a un jugador más para ocupar un puesto en el ataque.

"Estoy esperando. Tengo una reunión con el presidente para ver si convocamos a alguien o nos quedamos con los que tenemos, es decisión del presidente también", agregó.

La vuelta de Santamaría

Hugo Pérez también argumentó la convocatoria del medicampista Kevin Santamaría, quien proviene de la segunda división de Perú.

"Aparte del criterio, él juega afuera, está en la segunda división de Perú, terminó su temporada, él está acá y queríamos traerlo porque hemos visto que es un jugador interesante", dijo al respecto.

"Ahora como todos los jugadores que hemos traído, lo más importante es que demuestren que son mejores o que pueden competir con los que tenemos, estoy hablando hablando con los jugadores nacionales y con los que están afuera. Esa va ser el mensaje", aclaró