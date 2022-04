Hugo Pérez: "Afecta que cuento con jugadores y luego hay que regresarlos"

El entrenador Hugo Pérez habló acerca de tener que regresar a un jugador del Alianza, en este caso el portero Mario González, debido a que el Alianza podía postergar su partido de primera división este fin de semana debido a contar con cuatro elementos en la azul. Para el estratega, es un inconveniente pero aseguró que "hay que ajustarnos a eso".

"Habíamos convocado a cuatro jugadores del Alianza, según tenía entendido, no había ningún número (límite para convocar), cuando se dio la convocatoria dijeron que eran demasiado jugadores del Alianza y que si no regresábamos a uno que probablemente ellos iban a posponer su partido de liga. Entonces tuvimos que tomar una decisión y mandamos a uno, que fue Mario (González)", dijo el timonel.

"No estoy para criticar, entiendo a los equipos están en sus últimas cuatro fechas, pero vivo diciendo que todos los equipos de liga mayor tienen reservas y si lo tienen, por qué no mover algunos al primer equipo. No solo del Alianza, sino de todos los equipos. A mí me afecta a veces que estoy contando con algunos jugadores y luego hay que regresarlos, pero hay que ajustarnos a eso", agregó.

Otro elemento que tuvo que regresar a pesar de estar convocado fue el defensor del FAS, Rudy Clavel, aunque el timonel no se refirió al cuadro tigrillo. De parte de los santanecos también están convocados el portero Kevin Carabantes, el volante Bryan Landaverde y el atacante Kevin Reyes.

Hugo Pérez también se refirió a la importancia de estos partidos amistosos con el fin de ver nuevos elementos en la selección, como el caso de los elementos de la sub-20 Robinson Aguirre, del Colorado Rapids y Diego Barahona del Los Ángeles FC, ambos del fútbol de Estados Unidos. También vuelve al grupo el lateral izquierdo, Nelson Blanco. Otros que se sumaron a la azul fueron el portero Óscar Pleitez (Metapán) y el zaguero Julio Sibrián (Once Deportivo).

"Estamos viendo la base que vamos a empezar a escoger para los partidos de la Liga de Naciones y estos dos partidos nos servirán bastante para ver a los nuevos jugadores que queremos agregar y que hemos traído, para ver dónde están y en qué nivel están y ver si nos pueden ayudar", dijo.

"Hemos agregado a Elvis Claros, a Sibrián que son dos centrales importantes para nosotros. Pleitez es un arquero que hemos traído. Vamos a ver cómo terminan el microciclo y luego veremos si tienen minutos", destacó.

El timonel habló acerca de la probabilidad de enfrentar a la selección de Uruguay en un amistoso, aunque lo ve remoto. "Quisiéramos ese partido ante Uruguay. Sería un partidazo allá en Montevideo, una experiencia importante para nuestros jugadores pero el problema es que el 14 (de junio) abrimos (la Liga de Naciones) ante Estados Unidos y ya no hay tiempo para venir. Vamos a ver si se puede hacer algo", expuso.

Si bien mencionó que no llamará a más elementos para estos fogueos, agregó que Walmer Martínez es el único que podría incorporarse debido a que no tiene actividad el próximo fin de semana