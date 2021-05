Hugo Pérez : "Los que están entrando son los que van a tener más posibilidades

Hugo Pérez concluyó su primer día de práctica como entrenador principal de la selección nacional de El Salvador. La azul y blanco se prepara para los encuentros de las eliminatorias mundialistas ante Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda en el mes de junio.

La jornada consistió en tres entrenamientos de acoplamiento en el día con 17 elementos nacionales de los equipos que terminaron su participación en el Clausura 2021. El técnico de la selección nacional dijo que tuvo que llamar a un grupo de ocho jugadores que no se encuentran en competición, debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con los equipos que siguen peleando en la liga.

"Yo presenté un plan de trabajo para dos microciclos, eran hoy y mañana, especialmente para los equipos que aún están en competencia. Los que ya no están en competencia se van a quedar toda la semana y los que yo decía iban a regresar el domingo. Lamentablemente, no voy a ponerle el dedo a nadie, los jugadores que están en semifinales no se pudo llegar a un acuerdo", expresó Pérez.

Pérez lamentó la indisposición de las partes para poder llegar a un acuerdo para poder seguir el objetivo de clasificar al Mundial.

"Yo dije que para mi tenemos que trabajar todos juntos, Federación, cuerpo técnico, clubes y cuerpo técnico. Si tenemos una meta de ir a un mundial o meternos a una octagonal, tenemos que trabajar todos juntos y si no se puede tenemos que esperar hasta la fecha FIFA", expresó Hugo Pérez.

El técnico de la absoluta mencionó que los jugadores que acudieron a las prácticas podrían tener más posibilidades por la proximidad de los juegos de eliminatoria mundialista.

"Los que están entrando son los que van a tener más posibilidades de quedarse, si llenan las expectativas. Los que se puedan sumar después de las finales nacionales, el tiempo es más corto, así que de ese grupo no sé cuántos puedan ir por causa del tiempo, no porque estén jugando finales o sean malos jugadores, por eso había arreglado un microciclo corto para ellos", dijo Pérez.

Además, Pérez mencionó que espera que se pueda llegar a un arreglo para que pueda contar con todos los elementos.

"Por el tiempo que no tenemos tengo que trabajar con los jugadores que tengo, así que esto se pueda resolver y yo espero verlos para el próximo microciclo, ya que todos estamos en el mismo barco y todos somos salvadoreños", agregó el técnico de la selección.

Los asistentes a las tres primeras sesiones de entreno fueron: Yonatan Guardado, los defensas Kevin Menjívar y Julio Sibrián, del Once Deportivo y del Chalatenango llamó al zaguero Miguel Lemus y al volante Ezequiel Rivas. También trabajará en el primer microciclo Jacobo Kattan Moreno, delantero del Sonsonate y el mediocampista del Limeño Carlos García

Por otra parte, el entrenador de la absoluta dijo que no se registró ninguna baja o inasistencia a la convocatoria. "Algunos jugadores (que vieron acción este fin de semana) 90 minutos, otros 70 o 60 , pero por el momento no hemos tenido ningún problema físico y espero que no lo tengamos", indicó el timonel.

Se tiene agendado que los jugadores sigan los entrenamientos hasta el fin de semana para concluir el microciclo.