Hugo Ovelar, técnico del Municipal Limeño, se podría ir en diciembre

Limeño tuvo un inicio de ensueño en el Apertura 2017. Estuvo invicto y mantuvo en cero su portería por algunas fechas. Pero luego de jugara ante FAS, en la primera vuelta, todo se vino a menos con la caída por 3-0 en el Cuscatlán.

Ese momento irregular se coronó con la salida del volante paraguayo Andrés Insfran Britez, quien se fue para darle paso al estadounidense-salvadoreño Wilfredo Cienfuegos.

La salida del volante guaraní estuvo cerca de costarle caro a los santarroseños, pues el timonel Hugo Marcelo Ovelar quería marcharse en solidaridad con su paisano, aunque al final de quedó. Hoy Ovelar dice que está pensando en armar sus maletas y abandonar el equipo en diciembre. Aquí nos cuenta por qué.

¿Cuál es su balance de los cuatro puntos que obtuvo su equipo en la última semana?

Creo que es bueno, porque sacamos un buen resultado ante Chalatenango con victoria de 0-1. Se nos complicaba todo si perdíamos ese partido, porque Chalate se iba arriba. Luego, en el juego ante Pasaquina (ayer), metimos a Wálter Canales, quien hizo una estupidez grande al irse expulsado. Lo metimos porque Machado estaba con un hombro. Uno trata de ser psicólogo y hablar con los jugadores, trata de meterse en la cabeza de ellos. Nos resta hablar con la directiva y traer algunos chicos que juegan bien en la reserva para meter presión. Acá hay algunos que no están saliendo del cascarón y nos están largando. Trabajaremos esta semana para preparar el juego contra FAS.

¿Cuáles fueron las causas para que Limeño viniera a menos luego de un arranque envidiable?

La salida de Insfran Britez (volante paraguayo) fue algo negativo que hizo la directiva. Nos está faltando un hombre con la clase de Insfran, que ha jugado en la selección de Paraguay. Vino al Pasaquina y ha jugado bastante bien. Se lo tenían que sacar para darle paso a Cienfuegos. A mí eso no me gustó. Yo estaba a punto de renunciar. Me quedé por mis asistentes, para seguir acá con el trabajo y por algunos que me pidieron por favor que me quedara. También gente de la barra me pidió que no me fuera. Quedamos por cumplir hasta diciembre, para hacer algo por Limeño.

¿Se va en diciembre?

Así como están las cosas, sí.

Usted tenía confianza en el jugador Wilfredo Cienfuegos, pero hoy dice que no ha dado todo lo que se esperaba de él...

Cienfuegos es una promesa. Los únicos jugadores que salieron del cascarón fueron Messi y Ronaldo. Pero tuvieron una preparación intensa al pasar por divisiones inferiores. No es lo mismo venir de Estados Unidos a jugar en un equipo profesional. El jugador debe tene una base, debe saber jugar. Vamos a llevarlo de a poco. Esto no es un equipo de cantón, en el que hay que meter a cualquiera porque viene. Esto es pimera división y hay que aguantarse.

Se viene el juego contra FAS, ¿cómo lo va a encarar?

Contra FAS será un juego complicado, difícil. En nuestra cancha es complicado. Contra la gente no podemos jugar. Cuando uno escucha a la gente, va para atrás. Vamos a hablar con los jugadores para mentalizarlos. FAS es un gran equipo, hay que saber tener el balón para jugar contra esos equipos.