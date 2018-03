Hugo Ovelar se queda en Municipal Limeño

La dirigencia del Municipal Limeño se sentó a conversar sobre el futuro del técnico paraguayo Hugo Ovelar, luego que el equipo santarroseño cayera por 2-1 ante Metapán el sábado por la noche. Antes de ese choque el guaraní había dicho que si no ganaba iba a dar un paso al costado.

Pero luego de valorar la situación, el presidente del plantel, Martín Herrera, confirmó que el estratega seguirá al frente, al menos por los cuatro partidos que restan en la fase regular del Apertura 2017.

"Ovelar se quedará. Solo quedan cuatro partidos. Él nos ha dicho que nunca dijo que se iría si no ganaba en Metapán. Hay un contrato y él no puede dejar el club. Es falso que él haya dicho que si no ganaba se iba", apuntó el dirigente.

Lo que no está seguro es si Ovelar seguirá en Municipal Limeño en el Clausura 2018, pese a que tiene contrato hasta la mitad del próximo año. "Para el torneo que viene es una decisión que vamos a tomar como directiva", agregó Herrera.

Por ahora la clasificación del Limeño se ha comenzado a complicar. Tiene 20 puntos en el octavo lugar, pero Firpo y Chalatenango se acercan con 17 cada uno, a falta de cuatro fechas por jugar.

"Ovelar nos dijo que aunque sea en octavo lugar vamos a clasificar. A veces no entiendo las cosas que pasan en el equipo", externó Herrera a este medio.