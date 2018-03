Hugo Ovelar pidió que el arbitraje salvadoreño mejore

Municipal Limeño abandonó este viernes feliz el estadio universitario por el punto obtenido tras el empate a uno ante UES que le sirve para mantenerse fijo en zona de clasificación a cuartos de final cuando restan seis fechas en el Clausura 2017.Sin embargo, sin ahondar mucho, el técnico paraguayo Hugo Overlar realizó sutiles críticas la labor de la cuarteta arbitral que encabezó German Martínez, especialmente en la validación del gol puma realizado en evidente fuera de lugar.“Qué puedo decir sobre el tema, nada, no deseo crear polémica sobre eso pero es evidente que todo el mundo observó que hubo dos jugadores que estaban adelantados, se lo dije al asistente, que era fuera de lugar, pero no insistí porque al final no deseo que todo este tema se revierta en nuestra contra”, indicó.“Lo que sí no pudo callarme es que es preocupante que el arbitraje se maneje así, es urgente que las autoridades competentes del país logren corregir esto si en vedad queremos que el fútbol salvadoreño salga de donde está, es urgente que el arbitraje de El salvador mejore”, aseguró.Además el técnico paraguayo de los unionenses dijo sentirse satisfecho y agradecido por el esfuerzo de sus jugadores pese a que mantiene a cinco fuera por el tema de las lesiones.“Nos vamos contentos por el resultado, a pesar que venimos por los tres puntos es de alabar lo hecho por mis jugadores en una cancha linda para jugar al buen fútbol nos vamos convencidos que pudimos haber ganado pero el fútbol es de anotar goles y no crearlas para desperdiciarlas”, acotó al final del juego.