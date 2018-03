Hugo Ovelar dejaría el Limeño si pierde en Metapán

Hugo Ovelar confirmó que no tiene asegurada su continuidad en el Municipal Limeño y su permanencia como entrenador principal está condicionada por los resultados en la recta final del torneo Apertura 2017.



El representativo de Santa Rosa de Lima jugará el sábado contra Isidro Metapán y según Ovelar una derrota en el Calero Suárez derivaría en su despido. “Vamos allá con el objetivo de ganar y si se da el resultado vamos a seguir como hasta ahora. Si perdemos creo que hasta el sábado a las 9:00 de la noche estoy aquí, veremos si los jugadores ponen de su parte y un poco de actitud para sacar esto adelante”.



El entrenador paraguayo también dijo que tiene información de que la directiva limeña ya habría hablado sobre su continuidad.



“Me enteré que han estado en una reunión que han hablado con algunas personas y aquí se sabe todo. Me han dicho unos amigos que han venido de Houston que esto está pasando allá, pero eso no me va a pesar, soy un profesional”, dijo el paraguayo al sitio Pasión Limeña que publicó un audio.



El técnico dijo que en caso de suceder esto su salida será sin mayor complicación. “Estoy contento de haber trabajado aquí, con esa hinchada que me quiere. Si tenemos que dejar el club lo dejaremos tranquilo. Clubes creo que no van a faltar, ya tenemos ofertas y ojalá terminos bien con Limeño y busquemos una clasificación y buscar por lago mejor para este club”.



Sobre su meta, Ovelar adelantó que podría regresar a su país natal y dirigir el Santos Laguna es una de sus metas, equipo en el que jugó.