Hugo Ovelar: “No sé lo que traen conmigo los árbitros”

El paraguayo Hugo Ovelar, técnico de Municipal Limeño, aclaró que nunca pensó agredir al juez capitalino, Óscar López, luego que éste lo expulsara al 37' por reclamos.Tras la acción, Ovelar se abalanzó con enojo sobre la humanidad del árbitro central para reclamarle su salida, acción que no pasó a más luego que algunos de sus pupilos lo detuvieron para que no agrediera al juez central."Le dije al árbitro que estaba muy lejos para haber cobrado esa falta (contra nosotros), que para eso estaba el cuarto árbitro o el línea para que la cobrara si en verdad existía la falta, pero él tomó la decisión de decirme que estaba fuera (del partido). No sé lo que se traen conmigo, la verdad es que ésto no es nuevo, pasó algo similar contra Firpo (por la fecha dos) cuando el línea me dijo que por unas declaraciones mías la tenían conmigo. Por eso en el primer partido (ante AD Chalatenango) le dije a un árbitro que saldríamos campeones, pero lo de hoy no te pueden venir a expulsar y venir a tu cancha a faltarte el respeto como lo estaban haciendo", aseveró Ovelar luego de dar la charla técnica en el intermedio del juego.El estratega guaraní aclaró que nunca pasó por su mente agredir al juez Óscar López luego que éste lo expulsara."Él hizo como que yo lo iba a agredir, nunca pensé hacerlo. Le dije que debía ser más profesional para venir a pitar acá. No le dije nada ni le falté el respeto como para que me pueda reportar con algo más", aseguró.