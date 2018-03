Hugo Ovelar: “Hay jugadores que tenemos que sacarlos del equipo”

Tal parece que la derrota ante el Alianza (4-0) pasará factura a la plantilla del Municipal Limeño y su entrenador Hugo Ovelar ya mostró su descontento y anunció los cambios que vendrán.De acuerdo al míster paraguayo, algunos jugadores deberán irse del Municipal Limeño debido a que no cumplen con los planteamientos tácticos exigidos."Nos falta bastante. Hay jugadores que nosotros le hacemos los planteamientos que tienen que hacer y esperan algunos segundos para hacer el esquema y después, en algunas veces se esmeran...", dijo en términos generales el entrenador en entrevista con Radio MonumentalEl DT justificó su trabajo y dejó en evidencia que los futbolistas son los culpables. "Yo estoy tranquilo, estoy trabajando bastante bien. Hay jugadores que no están haciendo las cosas bien y tenemos que sacarlos del equipo", subrayó.Otro factor en contra de algunos futbolistas del Limeño actual, es la falta de condición física."Sabemos los jugadores que tenemos, a algunos los hemos hecho debutar aquí. El cansancio (les afecta), creo que algunos no están acorde para jugar el compromiso, en el fútbol profesional hay que correr, hay que aguantar y hay algunos que no me están aguantando el partido", dijo.Finalmente, el entrenador reconoció que el rival capitalino fue superior. "Alianza tiene el mejor equipo, nosotros hemos rescatado algunos, que estaban vacíos en el equipo y buscaremos a algunos que nos puedan responder".