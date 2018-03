Hugo Ovelar: “Estoy acá para sacar de esta crisis a Limeño”

El técnico paraguayo Hugo Marcelo Ovelar fue presentado el jueves al plantel de Municipal Limeño y tiene definido cual es el objetivo con su segundo equipo en el fútbol nacional.“Estoy contento de retornar al pais, a tomar este nuevo reto en mi carrera profesional, la verdad es que me gustó el reto de dirigir a Municipal Limeño, se me planteó la idea y me gustó, por eso estoy acá a fin de aportar con mi trabajo poder sacar de esta crisis deportiva del equipo y buscar la clasificación”, aseveró el técnico guaraní.Ovelar ha tomado en sus manos el trabajo técnico táctico de Municipal Limeño a la espera que la dirigencia auriazul pueda entregarle este día el carné que lo acredite como nuevo timonel de Limeño y pueda dirigir el sábado el derbi del departamento ante Pasaquina, de no ser así, dirigirá desde los graderíos del estadio San Sebastián de Pasaquina.“El profesor fue presentado ayer mismo y esta mañana está dirigiendo su primer entreno, la verdad es que sostuvimos ayer una amena charla luego del entreno donde hablamos con él, conoció a sus nuevos compañeros de equipo y estoy confiado que todo lo que ha sufrido Limeño en las últimas fechs se acabará mañana”, externó Rómulo Gómez, presidente del plantel unionense.“Se ha hablado claro con él, lo único que le está exigiendo esta junta directiva es que clasifique a Limeño a Cuartos de Final, esa es su misión y espero que lo alcance”, afirmó el pope santarroseño.