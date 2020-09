Hugo Neira: "Los muchachos tenían esa necesidad de volverse a sentir jugadores"

Tras las tomas de muestras médicas por Covid-19 en el plantel de jugadores y cuerpo técnico, Águila inició su trabajo de pretemporada en cancha, al mando del timonel interino, Hugo Neira. Por ahora, en ese representativo se develan las ausencias de las tres piezas que dieron positivo por Covid y los volantes Gerbert Chávez y Gerson Mayén. A ellos se suman los brasileños Bruno Kairon, Jan Maciel y Marlon da Silva.

Por ahora, los que están fuera del país podrían incorporarse al nido en los próximos días, luego del 19 de este mes, fecha en la que volverá a abrir el Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Luego, en el caso de los jugadores que fueron aislados por Covid-19, asintomáticos, Neira aclaró que ellos trabajan por separado, para no perder ritmo. "Que estén aislados no quiere decir que no puedan entrenar. Luego en la antesala a la vuelta a los trabajos, sentíamos ese deseo de volver a sentir el olor a pasto, de poder correr tras una pelota. Los muchachos se volvieron a sentir jugadores. Despacio estamos volviendo a lo que tanto nos gusta", aseveró Neira en charla con EL GRÁFICO.

Por ahora, Neira, quien siempre insiste en que es el brazo ejecutor de Hugo Coria, timonel principal, asegura que solo se apega al programa de labores liderado por el que encabeza el comando técnico.

"Hugo y Mario Mayén Meza, quien es su asistente, van dando los lineamientos en líneas generales sobre cómo quieren que el equipo juegue. Todo está fundamentado dentro lo que Coria quiere. Somos el brazo ejecutor de lo que los entrenadores del plantel desean. Esa es la función que tenemos ahora. Cuando nos juntamos hablar con Hugo y Mario, lo hacemos tres exjugadores, tres técnicos, tres personas que vivimos el fútbol salvadoreño. Hablamos el mismo idioma", apuntó Neira.

Habló desde Estados Unidos

Por su parte, Mayén Meza conversó con este medio, desde Estados Unidos, sobre algunos puntos relacionados a la conformación del equipo, de cara al Apertura 2020.

"Por ahora estamos trabajando lo físico en la mañana y en la tarde lo físico táctico. Hemos armado el equipo con base a lo que queríamos, al rendimiento del equipo en la temporada anterior. Todo se analizó. No íbamos a desarmar una defensa que había sido de las mejores. Sabiendo todo eso nos sentamos con Hugo Coria y los otros integrantes del cuerpo técnico y pusimos puntos en común", explicó Mayén Meza.

Luego, el auxiliar de Coria puntualizó sobre algunas de las nuevas contrataciones del plantel naranja y negro para el certamen que se avecina, sobre todo en los casos de los nacionales Fabricio Alfaro y Gerson Mayén y de los brasileños Bruno Kairon, Jan Maciel y Marlon da Silva.

"Nos cuestionaron sobre la llegada de Fabrio Alfaro, pero hay que recordar que él fue el motor de El Vencedor en el torneo pasado. Era el soporte en ataque y defensa. Luego pensamos en Gerson Mayén, por la calidad que tiene. Le da proyección al equipo hacia adelante. Además, es un tipo que es ganador, ya ha estado en varias finales. Luego, a los extranjeros los hemos analizado detenidamente. Vimos a 25 o 30 extranjeros que nos ofrecieron. Miramos varios vídeos hasta decir ya no", dijo el asistente técnico del equipo migueleño.