Hugo Carrillo señala posible injerencia del INDES contra gobernabilidad de la FESFUT

Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, respondió ayer a los señalamientos realizados la noche del martes por el presidente del INDES, Yamil Bukele, en el programa El Gráfico TV, donde expuso desconocer los motivos por el cual la FESFUT no ha iniciado su proceso de inscripción ante el INDES tal como lo señala la nueva Ley general de Los Deportes donde exige que toda federación deportiva del país debe estar adscrita al Instituto Nacional de los Deportes antes del próximo 25 de noviembre.

Carrillo declaró en el programa radial "El Tiki Taka" las razones por las cuales el ente rector del balompié nacional no ha iniciado hasta el momento dicho proceso de inscripción ante el INDES.

"La FESFUT y la FIFA no estamos en contra de las leyes nacionales, nada más que la actual ley que fue aprobada el pasado 25 de febrero del 2020. (Debo decir que) la FESFUT tiene su partida de nacimiento en Gobernación y he escuchado que si la FESFUT no se inscribe antes de la fecha del 25 de noviembre (el INDES) podría solicitar al Ministerio de Gobernación la cancelación de la credencial (de la FESFUT) y eso nos imposibilitaría hacer trámites financieros, hacer contratos, cosas legales en el país. La FIFA es clara en sus notas enviadas", señaló el federativo quien admitió además que FIFA no ha respondido directamente al INDES sobre ese tema.

"Al INDES directamente la FIFA no ha respondido ya que el vínculo es con su Asociación Miembro que en este caso es la FESFUT. Sí se le ha hecho llegar (al INDES) la documentación que FIFA ha mandado, como la de fecha 24 de julio en respuesta a la nota del 16 de julio respondiendo que ´la intención de que se cumpla dicho objetivo le informamos que la FIFA y la CONCACAF iniciará el proceso de revisión de los Estatutos de la FESFUT. Dicho proceso iniciará en el mes de agosto del 2020´ entre otras cosas", declaró Carrillo.

El miembro federativo dijo además que "en dicha nota manifiesta que ´todas las Federaciones Miembros deben de administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos interno´, no dice del Gobierno exclusivamente, no dice que debe haber injerencia por parte del gobierno, si no que de terceras personas. Y dice además la nota que ´En caso que se produzca un incumplimiento de estas obligaciones, el caso sería requerido a las instancias superiores de la FIFA para su consideración y aplicación de una posible medida, entre las que se podría encontrar la suspensión de la FESFUT´. FIFA ha sido bien clara e n las dos notas que le ha enviado a la presidencia del INDES".

LAS POSIBLES SANCIONES

Carrillo explicó de manera general cuáles serían los tres panoramas a la que la FESFUT podría enfrentar si el INDES interviene directamente en el retiro de las credenciales de la FESFUT ante el Ministerio de Gobernación.

"Quiero decir cuáles son las sanciones que tiene la FIFA en sus Estatutos para las Federaciones, primero la amonestación, suspensión y expulsión. Quiero dejar bien claro que la FIFA en el 2008 puso en el país una Comisión Normalizadora que solo sirven para desarrollar y solventar alguna problemática interna de la Institución y en ese entonces la FIFA no retiró en ningún momento la asistencia financiera. De haber una suspensión, la FESFUT no participaría en ningún torneo internacional, algo que el fútbol nacional perdería mucho de concretarse eso."

El federativo aclaró además que "pese a la posible sanción de FIFA nosotros sí podríamos tener un fútbol local, de primera, segunda o tercera división pero a nivel nacional, el fútbol en el país no moriría por esa posible suspensión."

Carrillo insistió que la postura del INDES de buscar retirar las credenciales de la FESFUT del Ministerio de Gobernación "sí es una injerencia por parte del INDES, hay que recordar que la FESFUT es una institución privada, hemos hecho inversiones privada en nuestras instalaciones por casi $2 millones 400 mil dólares, pero el hecho de suspender la credencial es una injerencia de terceros y eso lo puede considerar así la FIFA, estamos trabajando desde el mes de agosto la revisión de los estatutos".

El federativo explicó que la no adhesión por el momento al INDES tal como manda la Ley General de los Deportes no es por capricho personal.

"La petición hecha por el presidente del INDES ante la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa para buscar derogar el Decreto 193 que a estas alturas ya cumplió su misión de creación, pero ahora se busca derogar lo que los diputados aprobaron en el 2007 y el 2010 atendiendo en esa oportunidad la petición expresa de la FIFA y eso sí se consideraría como una injerencia de terceros", indicó.

"Los Estatutos de la ley actual hay muchos artículos que no van en concordancia a los Estatutos que exige la FIFA. escuché las declaraciones del presidente del INDES y eso dice que no se puede considerar como intervención estatal, pero sí se consideraría como una injerencia de terceros por el hecho que los diputados atiendan la petición en derogación del Decreto Legislativo que le dio nacimiento a la FESFUT más adelante podría buscar una posible inconstitucionalidad que son cosas que no queremos hacer", finalizó.