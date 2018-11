Hugo Carrillo pide cambios a Carlos de los Cobos y criticó formación de la sub 20

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, convocó a una reunión con el cuerpo técnico de la selección mayor de fútbol masculino, comandado por el mexicano Carlos de los Cobos, para, según él, replantear el plan de trabajo que se está siguiendo esta temporada con la azul y blanco.

Carrillo expuso que es necesario redefinir el plan de trabajo cuando los resultados no son los esperados y afirmó que aún cuando la selección ha ganado tres de los cinco partidos en el marco de la Liga de las Naciones de CONCACAF, entre amistosos y oficiales, no han podido concretar los objetivos esperados.

"Los resultados hacen que en el fútbol se puedan replantear algunos procesos. Vamos a reunirnos con el profesor Carlos de los Cobos para replantear el plan de trabajo que se nos presentó", contó Carrillo.

"Administrativamente tramos de darle todo lo que los cuerpos técnicos requieran. Para la Liga de Naciones nosotros hemos concedido todos los recursos que se han necesitado. Sin embargo, no podemos negar que los resultados obtenidos nos han afectado administrativamente. En la competencia, a pesar que hay ocho equipos con seis puntos en la tabla de posiciones, el siguiente punto que se evalúa nos deja a nosotros en una posición delicada", concluyó.

CRÍTICAS ABIERTAS A LA SUB 20

El federativo también habló de la selección sub 20 que no logró clasificarse al Mundial de Polonia 2019 y señaló que existe un problema con los entrenadores.

"Pienso que hay un problema grande en los entrenadores y yo lo pude ver en esta sub 20. A veces pecamos de no dejar la amistad, de no dejar el compañerismo y muchas veces se llevan a jugadores a nuestros combinados nacionales, con el respeto que se merecen ellos... creo que podrían estar otros que están pasando en mejor momento. Vi al grupo y creo que si tuvimos la oportunidad de escoger, debimos haber ahondado", dijo Carrillo.

El presidente de la FESFUT dejó entrever así que Ernesto Góchez, quien dirigió a la sub 20 en el Premundial de CONCACAF, hizo una mala selección en la lista definitiva y que se dejó llevar por el "amiguismo" con ciertos jugadores.