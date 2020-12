Hugo Carrillo no estará en última Asamblea del año de la FESFUT

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) tendrá su última Asamblea General del 2020 este sábado por la mañana y el gran ausente será su presidente Hugo Carrillo, quien estará ejerciendo funciones de comisario deportivo en Orlando, ciudad sede de la ronda final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En dicha Asamblea uno de los puntos de la agenda será la aprobación de los estados financieros del presente año y la aprobación del presupuesto de la federación para el 2021 el cual será ratificado en mayo del próximo año.

Sobre la ausencia del presidente de la FESFUT, El Gráfico conversó con Samuel Gálvez, presidente de la primera división, quien no ve mayor inconveniente porque no no estará Carrillo.

"Solo hay cinco miembros del comité y no estará el presidente pero ellos solo llegan a exponer y la máxima autoridad es la Asamblea y la aprobación la hace la Asamblea", explicó Samuel Gálvez.

En la última Asamblea de la FESFUT deben estar los 40 miembros conformados por 15 representantes de la primera división, 15 de las ADFA, seis de la segunda y cuatro de la tercera.

Por el comité ejecutivo de la FESFUT estarían de manera presencial el otro vicepresidente Emerson Ávalos y los directores Américo Rodríguez, Ernesto Allwood y Mauricio Arias.

En el caso del comité directivo es una incógnita si podrán estar los nuevos miembros que reemplazarán a Juan Pablo Herrera y Wálter Reyes, quienes renunciaron al cargo de vicepresidente y tesorero, respectivamente.

Sobre este tema, Samuel Gálvez mencionó que los nuevos miembros podrían ser juramentados y ratificados por la Asamblea y recalcó que la falta de una credencial de una entidad gubernamental no les impide incorporarse al congreso.

"Están llamados a la Asamblea y los pueden juramentar e incorporarse, pero hay cosas cerradas y que no se han podido aclarar, pero por no tener la credencial no creo que haya problema para estar en el congreso", mencionó Gálvez.

Pedro Hernández, vicepresidente de Alianza, fue elegido para reemplazar a Herrera como miembro de la primera división y Wálter López llegaría en lugar de Reyes por la tercera división, pero deben ser ratificados en asamblea general.

Carrillo viajó a Orlando en un momento delicado para la FESFUT que libra un pleito desde diferentes trincheras para no asentarse en el registro de federaciones y asociaciones deportivas del INDES.

En la palestra pública también hay críticas contra la selección nacional y el técnico Carlos de los Cobos luego de la paliza de 6-0 que recibió la Azul en el amistoso contra Estados Unidos el cual fue disputado en el estadio Inter Miami, el pasado 9 de diciembre.