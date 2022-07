Hugo Carrillo: "No me voy a esconder"

El presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, habló sobre el allanamiento de parte de la Fiscalía General de la República en busca de evidencia por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos, esto luego de un aviso presentado en mayo por parte del INDES.

Carrillo habló en la radio 107.7 Fuego y mencionó que "el personal de Fiscalía llegó a mi vivienda y con mucho respeto buscaron la información que necesitaban, la cual ahora está bajo su custodia".

Acerca de lo que podría pasar debido a esta situación, Carrillo mencionó que van a esperar la comunicación de parte de la FIFA y CONCACAF puesto que en los próximos días deben elegir los cargos de las autoridades de la FESFUT en una Asamblea General.

"No estamos en contra de las leyes nacionales, pero nuestra institución debe mantenerse fiel a los Estatutos de la FIFA. Nosotros hemos remitido la carta publicada sobre el tema a INDES. No puedo responder sobre si habrá una sanción de FIFA, estamos en constante comunicación con las autoridades de FIFA y CONCACAF, tendremos que esperar", destacó.

Además, Carrillo mencionó en una entrevista a Radio YSKL que para él esta intervención es algo "normal" tras la denuncia realizada por el INDES y destacó que en todo momento han colaborado por el ente público a fin de ser transparentes con la documentación requerida. De momento confirmó que no le hn comunicado sobre la existencia de órdenes de captura y que este dia se ha tenido una relación de cordialidad entre la FGR y los empleados del ente rector del fútbol.

"Lo sucedido este día en la FESFUT lo veo normal, después de la denuncia que se hizo a la Fiscalía, como administradores no tenemos ningún problema en que se investigue la documentación. No existe ninguna orden de captura, pero confiamos en que las autoridades ya que es una presunción y se tiene que desvanecer a través de la documentación y auditorías", dijo el federativo.

"Nosotros estamos tranquilos, porque confiamos en la buena administración de la Fiscalía sobre la información que llevan para investigación. No se ha dañado la integridad de ningún empleado de nuestra institución y hemos colaborado en todo lo que las autoridades necesitan", agregó el dirigente.

El pope de la FESFUT destacó que desde el 2018 no reciben fondos de parte del Gobierno y se extraña la tipificación del delito. También que le han solicitado documentación de periodos anteriores a su administración, como de 2010, 2012 y 2014.

"No hay ninguna anomalía en las auditorías realizadas por INDES, así lo expresó el funcionario que está realizando la auditoría en los periodos de 2018-2022. Me extraña la forma como lo han tipificado (Delito de Administración Fraudulenta y Lavado de Dinero y Activos. Estamos a la orden solicitud, no me voy a esconder", agregó.

También comunicó que “La máxima autoridad del fútbol (delegados) autorizó un préstamo para cancelar deudas de proveedores. Para estar activo en la investigación me gustaría continuar en el Comité, sin embargo no soy yo quien va a decidir, sino que son los delegados al congreso a través de la votación".