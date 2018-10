Hugo Carrillo: “No hay restricción para convocar a Fito Zelaya”

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, dijo este fin de semana que no ha bloqueado una eventual convocatoria a la selección mayor del delantero Rodolfo Zelaya, jugador del Alianza.

"A ningún entrenador se la ha ordenado que llame o no llame a algún jugador, de ninguna manera. Yo de eso puedo dar fe con mucha certeza de que eso no ha sucedido", declaró Carrillo en una entrevista en Radio YSKL.

El dirigente puso como ejemplo que en la gestión pasada de Eduardo Lara, tanto Zelaya como Benji Villalobos, portero de Águila, fueron incluidos en la nómina del estratega cafetero, contrario a lo que hizo el actual timonel del Alianza, Jorge Rodríguez, cuando estuvo al frente de la azul.

"El profesor Eduardo Lara tuvo a la selección mayor y él llamó (a Zelaya y) a Benji. Ni el profesor Rodríguez los convocó cuando la tuvo (a la escuadra nacional) y no recuerdo que él haya pasado un listado donde fuera Zelaya", señaló.

CRÍTICAS DE NELSON BONILLA

Carrillo también se refirió a las constantes críticas del delantero nacional Nelson Bonilla, quien se ha mostrado en desacuerdo con la permanencia del federativo en el Comité Ejecutivo.

"Nelson escribe algunas cosas en las redes y le digo al profesor (Carlos de los Cobos): 'Mire, yo quiero que usted gane... y si eso pasa, el país va a ganar. Mi grado de madurez es diferente al de un joven que tiene 20, 25, 26 años'. Yo le dije que llame al que quiera, eso le dije", sentenció.

"No hay ninguna restricción para nada. Eso es parte deportiva y en eso no nos metemos... Pero voy a apoyar al profe De los Cobos en materia de su gestión", puntualizó Carrillo.

SOBRE LA SUB 16

Respecto al descalabro de la selección sub 16 en el torneo invitacional de UNCAF, en el que la azul quedó en el último puesto y sin triunfos en su casillero, Carrillo se limitó a comentar que "estamos iniciando un proceso. En lo que se refiere a la sub 16... yo no puedo estar contento por los resultados, en el fútbol eso es lo que cuenta y vamos a tomar muy en cuenta eso".

También habló de la presencia de Carlos de los Cobos en el campamento de la selección sub 20, que ganó dos fogueos con equipos amateurs y luego cayó 3-0 con Honduras.

"Él (De los Cobos) acompañó a la sub 20 a un campamento... ganancia siempre hay, nosotros invertimos en que la selección fuera a ese campamento", finalizó.