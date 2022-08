Hugo Carrillo: "Entiendo que FIFA anunciará a los miembros de la Regularizadora pronto"

A diez días de dejar de ser presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo respondió en una entrevista a la radio 106 Nueve respecto a la normalizadora que pondrá la FIFA y manifestó desconocer quienes integrarán dicha comisión.

Pero además Carrillo está siendo investigado por la FGR por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos, esto luego de un aviso presentado en mayo por parte del INDES. Antes esto manifestó que "Me siento como ex presidente, tranquilo en el sentido que las cosas están muy claras en toda la documentación".

"En mi casa no encontraron ningún documento. Todo estaba en la federación y se hizo todo bien, hay señalamientos pero yo me siento tranquilo que las cosas las hice correctamente. No hubo ninguna situación que pudiera dar razón por lo que nos han involucrado", agregó.

Carrillo afirmó que la semana pasada se comunicó con autoridades de CONCACAF y FIFA para agradecer el apoyo en los años que fungió como presidente de la FESFUT y sobre la Comisión Normalizadora que estará a cargo del máximo ente rector, dijo que "entiendo que FIFA anunciará a los miembros de la Regularizadora pronto".

"No sé quienes están en la comisión normalizadora y aunque lo supiera, no podría decirlo por respeto", mencionó. Por último, el ex presidente de la FESFUT volvió a hacer hincapié de su inocencia y su disposición a colaborar con las autoridades.

Dijo que "estamos a la disposición de las autoridades. Desde un principio me puse a disposición después que salió la noticia y el aviso a la Fiscalía. Estamos abiertos a cualquier información que se requiera."