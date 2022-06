Hugo Carrillo: “El dirigente se siente con fragilidad cuando viaja Diego Henríquez”

El presidente de la federación Hugo Carrillo comunicó la razón por la cual no fue incluido el actual director deportivo de la FESFUT Diego Henríquez para el viaje a Honduras dónde la selección sub20 estará participando en el Premundial y Preolímpico.

Según adelantó Carrillo, la problemática viene por la inconformidad que sienten los dirigentes de la liga mayor con el actual director deportivo.

“El comité ejecutivo tomó la decisión de que en este viaje no fuera Diego Henríquez por lo que han manifestado muchos dirigentes de la primera de la inconformidad que se da cuando hay torneos de selecciones juveniles y se dice que los jugadores ya vienen con algún contrato o precontrato”, explicó Carrillo al programa La Polémica.

Otro de los puntos por lo cual se tomó la decisión de no incluir a Henríquez en el viaje es debido al torneo. Ya que se trata de un campeonato juvenil, hay muchos jugadores de reserva que no tienen contrato y son más vulnerables a firmar una representación, algo que no le agrada a los dirigentes de la primera.

“Los jóvenes que van a tener participación en este torneo sub20 son de las reservas y entonces el dirigente se siente con mucha fragilidad porque cuando ven que el muchacho viene con una representación ya no lo están tomando en cuenta. Por eso el comité ejecutivo decidió que Diego no viajara en esta ocasión”, comentó el presidente de la FESFUT.

Hay que mencionar que en el último viaje que tuvo la sub20 previo al Premundial, dos jugadores llegaron con notas de representación tras los amistosos de México, según apuntó Carrillo. “Involucran bastante a Diego (Henríquez) y eso debo decirlo. De México vivieron dos jóvenes con unas notas dónde ya estaban hablando de representaciones”.

En las últimas horas se conoció que el lugar de Diego Henríquez lo utilizará el miembro del comité ejecutivo Emerson Avalos quien fungirá como delegado. “(Emerson Avalos) va como delegado y él se encarga de los congresillos, los uniformes y los horarios con los que se llegará al estadio previo a las prácticas y partidos entre otras cosas”.