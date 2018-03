Huelga en la Liga MX abre las puertas para la contratación de árbitros extranjeros

De acuerdo a diferentes medios de comunicación, la crisis en el arbitraje mexicano podría solucionarse mediante la contratación de silbantes extranjeros.Esta información fue confirmada por la agencia DPA en una noticia de este día, donde asegura que la Federación Mexicana de Fútbol avalaría esta esta opción si continúa la huelga de los réferis aztecas.La paralización de labores es una medida de presión por parte de la Asociación Mexicana de Árbitros “en contra de las agresiones” que sufren los silbantes.La decisión de los colegiados es una medida de fuerza.El anuncio de las sancionescontra el jugador argentino Enrique Triverio y el paraguayo Pablo Aguilar, que agredieron a los árbitros de sus respectivos partidos el miércoles durante el torneo de copa, fuela gota que derramó el vaso.El gremio arbitral es muy atacado en México y no se siente protegido por las instituciones. Los arbitros criticaron que los futbolistas involucrados fueran sancionados con penas menores, usando el tecnicismo de “intento de agresión”.“Analizamos las acciones y consideramos que no existe agresión a los árbitros, está tipificado como intento de agresión”, expresó Eugenio Rivas, cabeza de la Comisión Disciplinaria, quien dio a conocer los castigos el viernes por la noche.Los “intentos de agresión” tienen una pena máxima de ocho partidos, según el reglamento. Pero los árbitros involucrados señalaron que losjugadores habían presentado una“conducta violenta” y esperaban castigos ejemplares.Además, Alfredo Talavera no sufrió ningún castigo o advertencia por llamar “loco” al juez central que lo expulsó.Ricardo Peláez, presidente del América, increpó al colegiado que expulsó a uno de sus jugadores y su castigo fue una multa económica de más de 7.500 dólares.Los jueces temen que, con sanciones así, se repita la historia de enero de 2016, cuando el dueño del Veracruz, Fidel Kuri, agredió de manera física y verbal al entonces asesor de la Comisión de Árbitros, Edgardo Codesal, enel palco durante un partido de su equipo.En ese momento, Kuri fue suspendido un año, pero la investigación de la Federación se llevó a cabo sólo cuando laComisión de Árbitros emitió un comunicado donde pedían que se investigara y castigara a losresponsables.La fecha de la liga mexicana, que debía empezar este viernes con el partido entre Veracruz y Puebla, no se llevó a cabo por la negativa del árbitro central Luis Enrique Santander a dirigir el encuentro.Unas horas después, Toluca anunció la suspensión de su partido como local ante Cruz Azul del próximo domingo, lo que obligó a la Federación a oficializar la suspensión en las últimas horas del viernes.Pero los colegiados no tienen el apoyo de los directivos. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que la suspensión de la fecha se había dado “de manera unilateral” por parte de los árbitros. La Federación también calificóla decisión de los jueces como “unilateral”y dejó pendiente la fecha de una posible reanudación.“Los partidos serán reprogramados y se informará posteriormente la fecha en que se realizarán los mismos”, concluyó el comunicado de la Femexfut.Tampoco quedóclaro cuándo se reanudará la Liga.