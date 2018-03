Huelga de árbitros en el fútbol de Honduras

El primer partido de la tercera jornada del torneo hondureño Apertura que disputarían ayer viernes el Honduras Progreso y el Universidad Pedagógica Francisco Morazán, fue suspendido por la decisión de los árbitros de no presentarse en protesta porque no les han aprobado un incremento en sus honorarios.

El comisario de la Liga Profesional de Fútbol de Honduras, Óscar Vásquez, dijo a periodistas que el partido no se jugará y que desconoce si correrán la misma suerte los cuatro restantes que se disputarían entre sábado y domingo.

Los entrenadores del Honduras Progreso, Wilmer Cruz, y del Universidad Pedagógica Francisco Morazán, Salomón Nazar, coincidieron en que la decisión de los jueces perjudica a ambos equipos porque altera su plan de trabajo.

Cruz dijo que los dos equipos son pobres económicamente y que en el caso del Honduras Progreso su principal patrocinador son los aficionados que llegan al estadio cuando juega de local en la ciudad de El Progreso, norte del país.

En el caso del Universidad Pedagógica, la decisión de los árbitros les afecta más porque han viajado el jueves por vía terrestre desde Tegucigalpa, en el centro del país, donde tienen su sede, hasta El Progreso, de donde estaría regresando esta misma noche.

Los árbitros, quienes alegan que desde hace tres años no reciben aumento, habían advertido de que si no les aprobaban el incremento a sus honorarios, incluidos sus viáticos, no se presentarían a la tercera jornada del torneo.

Los otros cuatro juegos de la tercera jornada son Real España-Olimpia, Platense-Juticalpa, Vida-Real Sociedad y Motagua-Marathón.