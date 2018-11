"Hubo medios que invitaron a la gente no asistir al estadio"

El resultado contra Haití habría sido lo ideal al registrado el

viernes en el juego oficial contra Bermuda y, seguramente, esto habría

significado un mayor apoyo para la Selección Nacional. En la cancha,

se evidenció nuevamente que la Azul tiene llegada pero la definición

sigue faltando. Pese a ello, el seleccionador Carlos De los Cobos dijo

estar satisfecho con al entrega de sus jugadores.

En la conferencia de prensa abordó casi todas las preguntas. La que

prefirió no opinar fue por el comentario que hizo el presidente de la

Fesfut, Hugo Carrillo, sobre pedirle un replanteamiento a su plan de

trabajo. De los Cobos aclaró que no opina sobre temas que no ha leído.

¿SIN DELANTEROS?

La primera consulta es qué conclusiones tenía porque no llamó a

delanteros natos. Fue directo al mencionar que no compartía ese

criterio.

"Siempre jugamos con delanteros. Óscar Cerén es delantero aunque juega

por la banda. Jugó Joaquín Rivas y lo hizo bien, qué fortuna que anotó

un gol, eso le dará confianza. Por izquierda tenemos a Denis Pineda,

quien es vertical y también es delantero nato. En esa parte no la

comparto... En lo que tiene que ver con el partido saco buenas

conclusiones, no cabe duda de que tenemos una buena selección, hemos

trabajado bien. Mucha gente puede creer que sólo fue un partido

amistoso pero cuando juegas compites para ganar", mencionó.

RESPETO POR HAITÍ



El timonel de la Azul tuvo elogios hacia la selección haitiana porque

traía buen cartel por sus números en Liga de Naciones.

"Haití es un equipo fuerte, que tiene muy buen manejo de pelota y

nuestra selección muy merecidamente gana el partido, tuvimos la

pelota, manejamos el tiempo, el espacio. Cuando decidimos retroceder

lo hicimos con orden, entonces hay muchas cosas positivas en torno al

rendimiento de nuestra selección. También se agregan otras cosas como

Darwin (Cerén), quien no es sorpresa para mí porque yo lo conozco pero

le ayudará al equipo como lo hizo hoy con su actuación. En el caso de

Joaquín, salvadoreño nato nacido en Santa Ana y que gracias a mi hijo,

porque no sé si ustedes sabían que existía (Joaquín Rivas), que fue la

persona que me recomendó que viera sus highlights y pudimos encontrar

a un salvadoreño en Estados Unidos que nos puede dar mucho también.

Entonces las conclusiones, todas positivas y muy orgulloso de este

grupo".



CAMERINO SANO

Otra de sus conclusiones es que va confeccionando una plantila que no

genere conflicto y que en la cancha sea solidaria.

"Lo más importante es que tengo un grupo absolutamente sano y eso es

primordial para mí. Antes que el futbolista está el ser humano. En

este caso me agrada ver la cohesión que hay en este grupo, me encanta

ver el apoyo y solidaridad que se nota entre los que juegan y los que

no. Cuando tienes un grupo con mucha calidad futbolística y humana son

sencillas. Estoy muy ilusionado con lo que podemos realizar en este

período con la selección".



APOYO DE LA LMF



El juego contra Haití tuvo apoyo y logística de la Primera División.

De los Cobos agradeció el respaldo que recibe de los equipos para no

tener contratiempos al momento de girar futuras convocatorias.

"Ya hay un plan definido, la primera division ha autorizado y

aceptado, le doy gracias al licenciado (Guillermo) Figueroa por el

apoyo brindado para disponer de los jugadores. Trataremos de redondear

el plan y jugar partidos como este y enfrentar a rivales con la

similitud del rival que enfrentaremos en marzo".



¿RESULTADO CORTO?

Una pregunta que no agradó al seleccionador fue sobre qué comentarios

merecía que en redes sociales se hablaba de que el triunfo sobre Haití

era corto.

"¿Resultado corto de quién? El 1-0 es un resultado muy merecido, es un

triunfo. ¿Entonces es una derrota corta el 1-0 allá en Bermuda? No me

importa lo que opinen en las redes sociales, respeto lo que diga la

gente pero me importa lo que veo con los jugadores en cuanto a

conclusiones que saco. No nos olvidemos que Haití es líder en Liga de

Naciones (segundo por debajo de Curazao), fuerte físicamente y con

buen manejo de pelota, es un rival difícil y de calidad. Siempre voy a

respetar la opinion de la gente, no la comparto. Los jugadores se

premiaron con el triunfo".



¿PRESIÓN EN LA FESFUT?

Hasta el lunes, el presidente Hugo Carrillo afirmó que le preocupaba

la derrota ante Bermuda y que se reuniría con De los Cobos para

pedirle que replanteara su plan de trabajo y que se acabaría "el

amiguismo" en las convocatorias. Carlos De los Cobos aclaró que

desconocía de estas palabras pero confirmó que se reunió, no para ser

presionado si no para tener apoyo.

"No vi esas declaraciones y no puedo opinar sobre algo que no he

leído. Yo encantado respondería y no dudo que se esté diciendo la

verdad (sobre las declaraciones) pero mientras no lea, no puedo

opinar... Sí tuvimos una reunión para ver el apoyo que vamos a tener,

nos ofreció todo el apoyo, hablando con los meses que vienen y la

importancia del juego contra Jamaica. El presidente (Carrillo) nos

ofreció todo el apoyo, de buscar a equipos como el rival de ahora para

que nos haga crecer".

CRÍTICA A LA CONCACAF

De los Cobos dijo que sus conclusiones eran todas buenas pero se le

preguntó qué aspectos debía mejorarse en estos cuatro meses para el

juego decisivo ante los 'Reggae Boyz'. En su reflexión aprovechó para

darle un 'palito' a la Concacaf por su formato de la Liga de Naciones.

"En el partido anterior (Bermuda), el que perdimos e insisto mucho y

soy reiterativo porque ese partido no se debió ni empatar proque

tuvimos cinco ocasiones claras de gol. Eso debe ser. Los partidos

cuando son abultados es porque hay mucha diferencia en los niveles.

Este torneo de Liga de Naciones está manejado de una manera a

conveniencia de ciertos países porque no es normal que te ubiquen

competir con equipos con mejor nivel y hay otras islas que los ponen a

jugar contra equipos que parecen niños que reciben de 10, 12 o 8

goles. Eso me parece que ha afectado porque este es un formato

diferente, no es el mismo de la Copa Uncaf donde clasificaban 5 de los

7 países. Hoy el acomodamiento de partidos no fue hecho por un sorteo

sino dirigida esa situación y a los equipos centroamericanos nos tocó

partidos difíciles y otras selecciones ante equipos simples y donde

hay mucha diferencia de goles. Desde un principio me di cuenta que

debíamos ir por los puntos, supe qué camino debíamos seguir. Esa es la

realidad".



POCOS AFICIONADOS

La última consulta fue qué le parecía ver el estadio Cuscatlán con

poco foro. A esto, el técnico de la Selección apuntó en dirección a la

prensa deportiva por 'influenciar' a los aficionados.

"Yo le diría a la gente que fue una pena que no haya venido porque se

perdió de un buen partido, se perdió de ver jugar bien a su selección,

de un partido parejo, seguramente lo hubiesen disfrutado. El hecho de

que no hayan venido no me sorprende porque el mundo está así, está

colapsado", mencionó.

Pero luego de referirse a los que no asistieron, lanzó una

interrogante abierta.

"Yo quisiera preguntarles, ¿es cierto que algunos medios generaron la

idea de que no viniera al estadio a apoyar a su selección? Todos son

salvadoreños y creo que todos quieren lo mejor para su selección. A mí

me platicaron que hubo medios que trataban de motivar a la gente para

que no viniera y eso me parece delicado y grave porque todos somos un

país y nos necesitamos. Yo no, porque vengo de otro lado pero estos

muchachos necesitan del apoyo y se matan en la cancha y a veces no con

los apoyos ideales de un seleccionado nacional porque lo tengo que

decir. En esta selección no me cabe la duda de que varios de ellos

podrían jugar en otras partes proque tienen calidad pero me llama la

atención porque me dijeron que hubo algunos de ustedes que motivaban a

la gente para apoyar a su selección y es una pena proque somos un país

y necesitamos apoyarnos todos".