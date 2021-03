"Hubo decisiones que tomé en la selección de las que me arrepiento"

José Guillermo Rivera Escobar es uno de los cientos de jugadores que han formado parte de la selección nacional de fútbol que en este 2021 cumplirá sus primeros 100 años de bregar sobre distintas canchas, escenarios deportivos y aficiones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El volante de origen cedreño que cumplirá 52 años de vida y que actualmente está al frente de un equipo legendario, el Platense de Zacatecoluca en segunda división, dejó pinceladas inolvidables, tarde de buen fútbol desde que portó por primera vez esa camiseta nacional un 18 de marzo de 1988 en un amistoso ante Honduras (0-0) en el mítico Coliseo Memorial de Los Ángeles, California con apenas 18 años de edad.

¿Cómo llegó Memo Rivera a la Selecta?

Fue algo insólito en la vida, fue mi padre (don Guillermo Rivera Rivas, recién fallecido) el que me inculcó el fútbol ya que en la familia nadie fue futbolera, nadie participó en alguna categoría federada de nuestro país como era antes, pero sí me dieron la iniciativa de jugar ya que en Soyapango donde vivo actualmente siempre anduve con una pelota de fútbol bajo el brazo y llego a los torneos inter escolares hasta llegar a los Juegos Estudiantiles con el Centro Escolar de Los Alpes en Soyapango y comienzo así mi travesía que me llevó a formar parte de las Escuelas de Fútbol de la CEL filial Soyapango con el profesor Juan Ramón Paredes ya que había otra en el Centro de Gobierno, luego el mismo profesor Paredes me llevó a las Infanto Juveniles de FAS lo que hoy son las reservas y la mayoría de ese plantel vivían por la Zacamil y que me dejó grandes amistades hasta llegar a la Juvenil A de FAS de don Mario Martell que era el encargado junto a don Roberto Góchez que en Paz Descanse, él nos llevó poco a poco hasta que debuté con FAS con el profesor Ricardo Mena Laguán en liga mayor hasta que me miró el profesor Milovan D'Joric que ya había llegado al país para hacerse cargo de la selección nacional por allí en 1987 y que estaba viendo los partidos de la liga mayor, me mira ante Águila y me convocó por primera vez a la selección con 18 años de edad.

¿En qué partido te hizo debutar Milovan D'Joric con la selección mayor?

Fue en una gira que se hizo en los Estados Unidos para jugar con los Tecos de la Universidad de Guadalajara, Honduras y México. Recuerdo que debuté ante Honduras, para mí fue algo que me marcó porque apenas había estado en una preselección sub 17 cuando llegaron como 300 cipotes a la cancha del estadio Flor Blanca, hoy llamado Jorge Mágico González. Eso me abrumó porque miré muchas cosas que no me parecieron, como el hecho que hubo algunos jóvenes que los trataban con más privilegios que a otros y por eso desistí formar parte de esa selección juvenil cuando tenía como 15 años. Jugar esos partidos para mí fue comprobar el nivel que tenían esos equipos, especialmente los mexicanos y nosotros tratando de crecer porque estaba tan joven y con el apoyo que me brindaba el profesor Milovan era tan grande que si me decía que me debía tirar de cabeza sobre una cancha polvosa o con piedras, yo no dudaba en tirarme allí.

¿Siempre jugaste en la media cancha, sea como volante de enganche o como un volante mixto?

Fue algo curioso porque en las juveniles yo jugaba como delantero. Como siempre me decían que le pegaba fuerte a la pelota, por eso jugué adelante, tanto en la Juvenil A o en la B y ya en FAS me pusieron como volante por la derecha. Eso me marcó porque mi fútbol no era vistoso, fue práctico, cuando tenía que marcar a alguien o si tenía la oportunidad de rematar a portería yo lo hacía, por allí carecí de talento para mover la pelota, pero cuando se me servía bien el balón no dudaba a rematar a portería y muchos de mis goles en la selección fueron de esa manera.

¿Qué recuerdas de esa selección preolímpica de 1991 donde fuiste parte de una nueva generación de futbolistas como Misael Alfaro, Sergio Valencia, Jorge Rodríguez y Raúl Díaz Arce, entre otros?

Recuerdo bien esa selección sub 23 que dirigía el profesor Óscar Benítez, fue un gran grupo y si hasta el momento no hemos logrado clasificarnos a unos Juegos Olímpicos o a otro Mundial es porque existe culpa, un poquito de todos, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Digo eso porque han existido buenas selecciones como esa que estuvimos cerca de llegar a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

¿Quién te enseñó a pegarle así a la pelota, con fuerza y colocación en los tiros libres?

Son cosas naturales que traía, en las Infanto Juveniles de la CEL en Soyapango fue el profesor Paredes, el profe Ungo y el profesor Carlos "Ranchero" Guerra, ellos decían que tenía potencia en mis pies, soy diestro pero agradezco a os técnicos y los compañeros que tenía y que me aconsejaban pegarle con la pierna izquierda, uno de ellos fue Salvador Coreas y me decía con su manera de hablar que aprendiera a pegarle con la zurda porque con la derecha le pegaba bien. Todo eso más los consejos de los técnicos me pulieron en esas cosas que ponía en práctica en los tiros libres y muchos de ellos con casi una década de jugar en primera división les tenía confianza y les tomaba la palabra en cada consejo que me daban.

¿Qué te heredó esa huelga que hubo en la selección de 1987 con Milovan al frente luego de derrotar 3-1 al Peñarol de Uruguay y que derivó en la renuncia del técnico serbio?

En ese partido anoté el primer gol y la verdad la huelga no nos dejó nada bueno, especialmente para mí que era un cipote y que sí me marcó. Fue raro y extraño porque sentía que estábamos bien pese al trajín que el profesor Milovan nos dio, de entrada nos mató físicamente y mucho de ellos lo resintieron y eso derivó en hacer esa huelga por el mal trato que muchos recibían, acuerpé ese movimiento ya que después de venir de la gira de los Estados Unidos el grupo se reunió, planificaron eso y yo me quedé con el grupo. Nadie e los jugadores experimentados me dijo que no me metiera en eso, me quedé por voluntad propia y resentí ese castigo que nos pusieron al final pese a que era uno de los más jóvenes de ese grupo, pero en resumen, cometimos un error, me arrepiento haber hecho eso porque nosotros nos debemos a la afición y por esa huelga cortamos un trabajo con el profesor Milovan y quien quitaba que habríamos ido a la Copa del Mundo en Italia luego que castigaron a México. Nos faltó pensamiento a todos y todos lamentamos haber hecho esa huelga ya que luego de se movimiento el profesor tomó la decisión de irse porque ya no se sentía a gusto por todo lo que tuvo que pasar.

¿Qué jugador de esa época te marcó como seleccionado nacional?

Actualmente los jugadores están pendientes de lo que hacen jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo. En mi época me fijaba más lo que hacían muchos jugadores nacionales y extranjeros muy buenos que llegaban a la liga mayor. Admiraba a (Mauricio) Cienfuegos, el mismo Marlon Menjívar en mi posición, extranjeros con una fina pierna izquierda como la del chileno Raúl Toro, la de brasileño Fernando De Moura, el 'flaco' (Luis) Heiman en FAS, gracias al fútbol y a la vida me hizo conocer en la cancha al argentino Manolo Álvarez, al uruguayo Julio Tejeda, a 'Kin' Canales, admirar ese tipo de jugadores que tenía nuestra liga e esa época, Julio Herrera, los miraba y soñaba con ser mejores que ellos, trataba de ver sus cosas buenas y los ponía en práctica en los entrenos, hay que aprender de la vida del fútbol y es lo que les ido a mis jugadores, no hay que seguir golpeando al atleta, hay que cuidarlo para que crezca como pesona.

¿Qué partido en tu carrera como seleccionado nacional te marco, para bien o para mal?

Uno de los que sí me marcaron fue ese partido ante el Peñarol, con sus estrellas y con el estadio lleno. Creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos en esa primera etapa del profesor Milovan. marqué el primer gol esa noche y lo que se vino después pudo haber manchado ese partido que hicimos y que se que muchos aficionados recordarán.

El que quisiera olvidar son dos, me marcaron el que jugamos en el Azteca ante México y que perdimos 5-0 en eliminatorias y el otro el empate a dos goles ante Jamaica en el Cuscatlán, fueron partidos que siempre lamento al recordarlo.

¿Quién te marcó para lucir tu look de pelo largo y una vincha en la cancha?

Son locuras que a uno le llegan de joven. En esos momentos admiraba mucho a los jugadores argentinos, me nació no por emularlos, me recordaba mi juventud, mi adolescencia, cuando mi papá me quitaba el pelo estilo 'pato bravo', pero que cuando ya cumplí los 15 años ya mi papá cambió su táctica, me llevaba primero a la iglesia, luego ibamos a comer unas pupusas y luego me llevaba a la peluquería ya sin rezongar por lo que había pasad con él los domingos. Luego me nació dejarme el pelo desordenado, sin peinarlo, fue una locura que me trajo críticas en el fútbol y por eso me identificaban en la cancha con ese look que tenía. Ningún técnico me obligó a quitarme el pelo, ni el profesor Milovan ni los que tuve en FAS o en la selección, al final decidí quitármelo cuando ya maduro traté de cambiar mi imagen, ya más serio.

¿Tu retiro de la selección fue de la manera en que lo habías deseado?

La verdad, ni me acuerdo en qué partido me retiré de la selección, no tengo memoria de eso, lo único que recuerdo es que fue para las eliminatorias para Corea y Japón 2002, todavía logré formar parte de esa selección. A uno como persona o como jugador es algo que se valora ya que son pocos los que han tenido esa oportunidad y eso te marca mucho. El haber sido parte de una selección te genera sensaciones muy grandes, el haber sido parte de esos procesos eliminatorios para una Copa del Mundo y saber que estuviste muy cerca d ser mundialista y que al final no se pudo lograr.

¿Y tu mejor gol con la camiseta nacional?

Me quedo con uno que les hice a las islas del Caribe, antes eran goleadas, recuerdo uno que le hice a San Vicente y Las Granadinas donde anoté esa tarde de volea, pero el que me marcó fue uno a os cubanos en esa serie que se jugó en nuestro país, fue un golazo de fuera del área al portero Molina, casi del medio campo.

¿Qué opinión te merece la selección nacional y este nuevo camino premundialista que ha iniciado en este mes?

Espero que els vaya bien, que todo lo que han hecho sea para sumar, que los problemas que hace poco han pasado lo superen el jugador que lleguen deben sudar la camiseta, es algo que no tiene precio, hay que saber negociar las cosas, saber entender, desearía que tuvieran un poco de lo que sentimos los de la vieja guardia, que valoren esa camiseta y que es un orgullo portarla y que sepan que hay una gran afición detrás de ellos que esperan un buen resultado y un buen momento con ellos