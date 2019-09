"Hubo circunstancias injustas en el partido que el árbitro sancionó"

Inconformidad, así se resume el ambiente que vivieron no solo la interna de Sonsonate pese a que ganó su partido de liga ante Once Deportivo en el estadio sonsonateco, también el equipo aurinegro no ocultó su frustración por la derrota y por el accionar del juez Edgar Ramírez de sancionar dos penales en su contra, entre ellos el de la victoria de los cocoteros y extrañar además del campo a dos de sus jugadores titulares.

Pablo Quiñónez, técnico de los fronterizos, no quiso profundizar sobre los motivos por el cual el partido se degeneró a tal punto de brindar cinco expulsados en los 90 minutos y se remitió a decir que “Hubo circunstancias difíciles e injustas en el partido que el árbitro sancionó. La jugada del último penal es un ejemplo de ello. Siento que con nueve hombres hicimos un buen juego, logramos empatar a dos el partido pero son cosas que no entendemos", expresó con molestia el estratega uruguayo.

Sobre el mismo, el técnico uruguayo resaltó que "hicimos los méritos suficientes como para empatar este partido, al final no se logró, incluso siento que tuvimos chance de haber ganado el juego pero creo que habiendo tantos cambios, tantas expulsiones el tiempo que otorgó el árbitro (tres minutos) se quedó muy corto, era para haber dado más tiempo (de reposición)", aseveró.

"Debo dedicarme a mi trabajo y no (meterme en el trabajo) del árbitro. Debemos corregir algunas cosas que sufrimos en la cancha como se deben corregir algunas decisiones arbitrales", resaltó.

Sobre lo peculiar del partido donde hubo cinco expulsiones, dos en contra de su equipo, Quiñónez dijo que "en esas circunstancias es fácil señalar al jugador. Del trabajo arbitral no quiero meterme porque no me compete hacerlo, pero hay cosas que debemos corregir, me voy satisfecho por el esfuerzo de mis jugadores, podemos perder un juego de esa forma pero considero que al final no es justo que perdamos un punto de esa manera, no es justo que eso suceda", lamentó.