Hubo altercado entre jugadores de FAS, árbitros y policías en Copa El Salvador

El FAS consiguió ayer su pase a semifinales de la Copa El Salvador con un aflictivo triunfo, por penales, ante el Atlético Comalapa. El juego se puso caliente no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, pues al final los jugadores tuvieron un altercado con los árbitros y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).Tras finalizar el juego, Cristiam Álvarez, técnico del FAS, fue expulsado por el árbitro Élmer Martínez e inmediatamente se dio un altercado entre árbitros y jugadores santanecos, en el que tuvo que intervenir la PNC.Álvarez asegura que no pasó a más y que solo se debió a lo caliente del juego. "Los agentes de la PNC llegaron a maltratar a nuestros jugadores. Vimos como el árbitro insultaron y maltrataron a nuestros jugadores. No debería ser de esa forma. Nosotros, con lo caliente del juego, fuimos y defendimos lo defendible. Esto no puede manchar nuestro fútbol. Tenemos que meditar todas las partes para hacer esto un espectáculo y no mancharlo", explicó Álvarez.Por suerte el hecho no pasó a más y los tigrillos salieron tranquilos de suelo chalateco.Álvarez salió conforme con el triunfo ante el Atlético Comalapa de la segunda división, pero admitió que hay mucho trabajo por realizar de cara la siguiente fase de este torneo y del Apertura 2017."Le damos los méritos al rival. Aprovecharon su espacio, su cancha, juegan bien y nos marcaron dos golazos inatajables, pero pudimos recuperarnos y ganar en los penaltis", analizó Álvarez.