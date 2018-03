EL GRÁFICO premió al Hombre Gol del Apertura 2017

Ganadores de la Gala 23 del #HombreGol de EL GRÁFICO del torneo Apertura 2017. Ellos son los máximos anotadores y porteros menos vencidos de las tres ligas salvadoreñas. Foto: EL GRÁFICO, Ítalo Hernández #HombreGol #apertura2017 #futbol #elgrafico #elsalvador

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 14, 2017 at 6:02pm PST