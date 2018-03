Hoy arranca la última jornada de la Copa El Salvador

La Copa El Salvador cierra este miércoles su fase de grupos con los duelos entre los equipos de la liga mayor y los representantes de la tercera división.De la jornada destaca el partido del grupo J entre Luis Ángel Firpo contra el UDET. El equipo pampero está obligado a ganar en el Sergio Torres Rivera de Usulután para asegurar la clasificación.El Firpo es segundo con seis puntos por detrás del Jocoro, que suma siete, por lo que un empate o una derrota marcaría una eliminación temprana del equipo ultralempino.En la misma situación está el FAS, que enfrentará a la Asociación Deportiva El Tránsito (ADET) y necesita ganar con goleada para arrebatarle el primer lugar del grupo B al Once Municipal de Ahuachapán.El equipo canario cerró el grupo con ocho puntos, mientras que el cuadro tigrillo tiene cinco. De no lograr la goleada ni terminar primero, FAS tendría la posibilidad de avanzar como uno de los mejor segundos lugares, si nadie lo supera.En el caso del Sonsonate, un empate le basta contra el Juventud Cara Sucia para tomar el priemr lugar y decir presente en la otra fase. El grupo C lo lidera el Once Lobos con cinco puntos, mismos que acumulan los cocoteros. Una derrota lo margina de la competencia.Misma presión es para el UES, que empata en el primer lugar contra el Atlético Comalapa en el grupo D con seis puntos y mañana se mide al Ilopaneco que tiene tres unidades.Pasaquina, Limeño, Metapán y Águila tendrán un partido de trámite, pues ya están clasificados, al igual que Alianza y Santa Tecla.Dragón - California 3:30 p.m. Polideportivo Don Bosco, SMLA Firpo (1ª. Div.) - UDET 3:00 p.m. Sergio Torres, UsulutánUES - Mpal. Ilopaneco 3:00 p.m. Héroes y Mártires del 30 de JulioChalatenango - Sensunte Cabañas 3:00 p.m. Gregorio MartínezÁguila - C.D. Los Andes 3:00 p.m. Polideportivo Don Bosco, SMPasaquina - C.D. Chagüite 3:30 p.m San Sebastián, PasaquinaFAS - ADET 3:30 p.m Óscar Quiteño, Santa AnaMetapán - Espartano 4:00 p.m. Jorge Suárez, MetapánSonsonate - J. Cara Sucia 6:30 p.m. Ana Mercedes Campos, SonsonateMpal. Limeño- Real San Esteban 6:30 p.m. José Eliseo Reyes, Anamorós, L.U.Equipo JJ JG JE JP PMetapán 3 3 0 0 9Espartano 2 1 1 0 4Leones Occidente 4 0 1 3 1Equipo JJ JG JE JP POnce Municipal 4 2 2 0 8FAS 3 1 2 0 5ADET 3 0 0 3 0Equipo JJ JG JE JP POnce Lobos 4 1 2 1 5Sonsonate 3 1 2 0 5Juv. Cara Sucia 3 1 0 2 3Equipo JJ JG JE JP PAtlético Comalapa 4 2 0 2 6UES 3 2 0 1 6Mpal. Ilopaneco 3 1 0 2 3Equipo JJ JG JE JP PSanta Tecla 4 2 1 1 7El Roble 4 2 1 1 7Esc. Guazapa 4 1 0 3 3Equipo JJ JG JE JP PAlianza FC 4 3 1 0 10Audaz 4 2 1 1 7Nejapa 4 0 0 4 0Equipo JJ JG JE JP PChalatenango 3 2 0 1 6Sensunte 3 1 1 1 4CSD Vendaval 4 1 1 1 2Equipo JJ JG JE JP PÁguila 3 3 0 0 9LA Firpo (2da.) 4 1 0 3 3Los Andes 3 1 0 2 3Equipo JJ JG JE JP PPasaquina 3 3 0 0 9Chagüite 3 1 0 2 3Asunción 4 1 0 3 3Equipo JJ JG JE JP PJocoro 4 2 1 1 7LA Firpo (1a.) 3 2 0 1 6UDET 3 0 1 2 1Equipo JJ JG JE JP PMpal. Limeño 3 3 0 0 9Aspirantes 4 2 0 2 6Real San Esteban 3 0 0 3 0Equipo JJ JG JE JP PTopiltzín 4 3 1 0 10California 3 0 2 1 2Dragón 3 0 1 2 1