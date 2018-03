Hoy arranca la segunda fecha del torneo Clausura 2017 con tres partidos nocturnos

La segunda fecha del Clausura 2017 tendrá tres duelos el sábado y solamente uno el domingo, quedando pendiente para el miércoles 1.º de febrero el juego entre Alianza y FAS, así como el choque entre Santa Tecla y Universidad de El Salvador.Para la programación de hoy hay encuentros estelares: Metapán contra Dragón, Firpo-Pasaquina y el Sonsonate ante Chalatenango. Para mañana quedará el derbi de oriente entre Municipal Limeño y Águila.Los caleros vencieron en la primera fecha a los duros del norte en el estadio Gregorio Martínez, por tanto, buscarán iniciar con pie derecho en su primer encuentro en casa en este Clausura 2017.Eso sí, los visita un cuadro mitológico que viene de empatar contra los cucheros sin goles, en un inicio tibio para los pupilos de Nelson Ancheta, que tienen como gran objetivo salir lo más rápido posible de la zona de descenso.“Lo importante era iniciar con un triunfo para encarar este compromiso con más confianza, estaremos en casa, motivados”, expresó Roberto Gamarra, técnico de los cementeros.El encuentro entre el cuadro jaguar y el escupefuego será transmitido en directo por www.elgrafico.com, en vivo por Tigo Sports a partir de las 7:00 de la noche y en las ondas sonoras por radios Monumental y YSKL.En otro duelo de sábado, Firpo recibirá en Usulután al Pasaquina de Omar Sevilla, que en la primera fecha empató a uno ante Alianza.Los pasaquinense todavía están en la fase de adaptación a su nuevo entrenador, que tiene como característica dotar de garra a sus equipos.Por su parte, para los firpenses el juego se presenta como la oportunidad de revertir la mala imagen dejada el domingo anterior cuando perdió por 5-2 ante Águila.“No es el fin de la vida, eso les he dicho a los muchachos. Esperamos que lo sucedido ante Águila no vuelva a ocurrir”, manifestó Ramón Sánchez, timonel pampero.Este encuentro no será transmitido por TV. Puedes vivirlo en directo en www.elgrafico.com y las radios deportivas Monumental y YSKL.Otro duelo que estará en esta página web y por la TV (Canal 4 a las 6:30 de la noche) será entre el conjunto alacrán y el cocotero, en el Ana Mercedes Campos. Radio Monumental y YSKL también lo tendrán en programación.Para el domingo quedará el duelo atractivo entre santarroseños y emplumados, un partido que definió campeonatos a finales de los noventa.