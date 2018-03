¡Hoy arranca la Liga Premier!

El Chelsea de Antonio Conte defiende el título conquistado la temporada pasada ante el acoso del resto de grandes de Inglaterra: Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool y Tottenham Hotspur, en la que se presume será la Premier League más abierta y emocionante de los últimos años.Los pudientes equipos de la liga inglesa, apoyados en su jugoso contrato de derechos de televisión, han vuelto a acudir en masa al mercado de fichajes y han superado con creces la sonada cifra de 1.000 millones de libras invertidos en futbolistas.Álvaro Morata (Chelsea), Kyle Walker (Manchester City), Alexandre Lacazette (Arsenal), Romelu Lukaku (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Jordan Pickford (Everton), Kelechi Iheanacho (Leicester) o Chicharito Hernández (West Ham) son algunos de los nombres que han hecho saltar la banca durante este ajetreado mercado veraniego.A falta de poco más de 20 días para que cierre el mercado, los clubes de la categoría reina del fútbol inglés necesitan gastar sólo 100 millones de libras más para superar su récord histórico.El City de Pep Guardiola, que afronta su segundo curso en Inglaterra, es uno de los clubes que más contribuido a ello, ya que ha invertido nada menos que 218 millones de libras en seis jugadores: Bernardo Silva (Mónaco), Ederson (Benfica), Danilo (Real Madrid), Douglas Ruiz (Vasco de Gama, cedido al Girona) y Benjamin Mendy (Mónaco), además del mencionado Walker.A los azules de Mánchester les siguen sus vecinos del United, que tras la marcha de Zlatan Ibrahimovic, y después de asegurarse fútbol de Liga de Campeones, han reclutado a tres grandes nombres como son Lukaku (Everton), Victor Lindelof (Benfica) y Nemanja Matic (Chelsea) por 150 millones de libras.El vigente campeón, el Chelsea, donde se esperan hasta cuatro fichajes de última hora, ha gastado también de lo lindo (130 millones) en tres futbolistas -Willy Caballero llegó gratis del City-: Tiemoue Bakayoko (Mónaco), Antonio Rüdiger (Roma) y Morata (Real Madrid).Sólo dos equipos no han abierto la chequera todavía, el Stoke City de Mark Hughes y el Tottenham Hotspur del argentino Mauricio Pochettino, que ha perdido, sin embargo, a uno de sus baluartes -el lateral Walker- y al que la afición le pide encarecidamente refuerzos. Si bien el Stoke se ha hecho con cinco futbolistas, algunos de la talla de Kurt Zouma, Darren Fletcher o Eric Choupo-Moting, los Spurs todavía no han reforzado la plantilla.El encargado de abrir la temporada 2016/2017 no será el campeón, el Chelsea, sino sus vecinos del Arsenal. Con Arsene Wenger al mando, quien afronta su vigesimoprimera temporada en el norte de la capital, los Gunners debutan en liga este viernes en el Emirates Stadium ante un Leicester City que ha perdido el aura ganadora y al que no le queda otra que soñar con intentar pelear por Europa.Sin Champions League, al Arsenal no se le exige otra cosa que no sea pelear por la Premier, ya que el propio Wenger ha declarado que en la Liga Europa jugará con los más jóvenes. El delantero Lacazette, llegado del Olympique Lyon, y el lateral Sead Kolasinac, procedente del Schalke 04, refuerzan a un equipo sobre el que se ciernen muchas dudas sobre la continuidad de dos de sus estrellas: Mesut Özil y Alexis Sánchez, a quienes les restan 12 meses de contrato.Por su parte, el segundo año de Guardiola en el City echará a rodar un día después, el sábado, en casa del recién ascendido Brighton. Las casas de apuestas británicas ya dan como favorito al título al equipo azul de Mánchester, que ha hecho una fuerte inversión para recuperar su trono en la Premier.Otros duelos destacados de la primera fecha son los que enfrentan el sábado al Chelsea con el Burnley en Stamford Bridge y al Liverpool de Salah, Coutinho, Firmino y compañía con el Watford en el estadio de Vicarage Road.Un día más tarde, el mexicano Chicharito regresará a Old Trafford, pero esta vez defendiendo los colores del West Ham, y el entrenador español Rafa Benítez, después de salir campeón de la Championship con el Newcastle, volverá a dirigir en la Premier cuando las Urracas reciban al Tottenham.Estos son los juegos y horarios de la primera fecha:HOYArsenal-Leicester (12:45 p.m.)SÁBADOWatford-Liverpool (05:30 a.m.)Chelsea-Burnley (08:00 a.m.)Crystal Palace-HuddersfieldEverton-StokeSouthampton-SwanseaWest Brom-BournemouthBrighton-Manchester City (10:30 a.m.)DOMINGONewcastle- Tottenham (06:30 a.m.)Manchester Utd-West Ham (09:00 a.m.)