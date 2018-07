Houston Dynamo destaca a Arturo Álvarez previo al derbi de Texas

Mientras Darwin Cerén volvió a la titularidad con el Houston Dynamo, luego de superar una lesión, Arturo Álvarez no fue convocado para el más reciente partido de la Copa Abierta de Estados Unidos, aunque el zurdo podría reaparecer en la MLS en el derbi tejano ante el FC Dallas.

Álvarez no juega con el equipo desde el pasado 18 de junio, cuando el Dynamo venció al Minnesota United por los octavos de final de la Copa Abierta. Fue titular y estuvo en cancha hasta el minuto 83. En los últimos partidos no ha estado en la banca o no ha sido convocado y por lesiones ha tenido que ser baja.

En lo que va de la temporada Álvarez ha participado en diez partidos. Aún no logra posicionarse con el equipo de su ciudad natal.

Sin embargo, en el Dynamo tienen presente que es un jugador de casa y por eso en el sitio web oficial destacan una entrevista con él, porque el sábado se viene el derbi de Texas contra el FC Dallas, a las 7:00 de la noche, hora en El Salvador.

PROTAGONISTA DEL DERBI TEJANO

Álvarez jugó con el FC Dallas entre 2005 y 2008. Para calentar el duelo dijo: "Esta es mi ciudad. Esta es mi ciudad natal. Definitivamente quiero representar bien y espero que les ganemos".

Desde mayo de 2006 se disputa el derbi tejano. Álvarez fue suplente en este primer enfrentamiento, cuando el Dynamo venció 4-3 al FC Dallas en el estadio Robertson.

"Fue intenso, caliente, como una batalla (el derbi). Sabías que no se iba a jugar bien al fútbol, si no que era como una pelea", explicó Arturo sobre el origen de esta rivalidad.

Sobre la oportunidad que se presenta del duelo Dynamo vs FC Dallas, mencionó: "Quiero jugar contra ellos. Este tipo de partidos tiene rivalidad. Tenemos que ir con la mentalidad de que somos mejores que ellos para ganar".

ASÍ LLEGAN

Sobre el presente de ambos equipos, el FC Dallas es puntero en la Conferencia Oeste con 38 puntos, mientras el Dynamo es séptimo con 26 puntos pero está cerca de los puestos de playoffs.

"Sabemos que el FC Dallas está teniendo un buen año y que es un equipo fuerte, y nosotros hemos tenido un poco de mala suerte, pero creo que también somos un gran equipo", declaró.

Este es el partido ideal para que Álvarez pueda retornar y sumar minutos. Es su derbi.

Dynamo llega motivado al juego porque logró avanzar a la semifinal de Copa Abierta y sueña con ganar ese título copero para ganar el derecho de participar en la edición 2020 de la Liga de Campeones de Concacaf.